آية عبد الله تتنهي من تسجيل تتر برنامج أنا وأنتي

أحمد حمدي

انتهت المطربة آية عبد الله من تسجيل تتر برنامج أنا وأنتي المقرر إذاعته على قناة LTC، من كلمات محمد الخضراوي، ألحان محمد راجح، وتوزيع نبيل إدوارد، وتصميم video lyrics محمد الشيضي، وتذاع أولى حلقات البرنامج، الخميس المقبل، الساعة الخامسة مساء، وهو من تقديم المذيعه هبة الزياد.