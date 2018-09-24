أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

ثقافة وفنون

آية عبد الله تتنهي من تسجيل تتر برنامج أنا وأنتي

آية عبد الله تتنهي من تسجيل تتر برنامج أنا وأنتي
آية عبد الله تتنهي من تسجيل تتر برنامج أنا وأنتي
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آية عبد الله تتنهي من تسجيل تتر برنامج أنا وأنتي

أحمد حمدي


انتهت المطربة آية عبد الله من تسجيل تتر برنامج أنا وأنتي المقرر إذاعته على قناة LTC، من كلمات محمد الخضراوي، ألحان محمد راجح، وتوزيع نبيل إدوارد، وتصميم video lyrics محمد الشيضي، وتذاع أولى حلقات البرنامج، الخميس المقبل، الساعة الخامسة مساء، وهو من تقديم المذيعه هبة الزياد. 

جدير بالذكر أن آخر أعمال المطربة آية عبد الله إحياء احتفالات محافظة دمياط بالعيد القومي لدمياط الجديدة.


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