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ثقافة وفنون
آية عبد الله تتنهي من تسجيل تتر برنامج أنا وأنتي
الإثنين 24 سبتمبر 2018 08:56 م
آية عبد الله تتنهي من تسجيل تتر برنامج أنا وأنتي
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آية عبد الله تتنهي من تسجيل تتر برنامج أنا وأنتي
أحمد حمدي
انتهت المطربة آية عبد الله من تسجيل تتر برنامج أنا وأنتي المقرر إذاعته على قناة LTC، من كلمات محمد الخضراوي، ألحان محمد راجح، وتوزيع نبيل إدوارد، وتصميم video lyrics محمد الشيضي، وتذاع أولى حلقات البرنامج، الخميس المقبل، الساعة الخامسة مساء، وهو من تقديم المذيعه هبة الزياد.
جدير بالذكر أن آخر أعمال المطربة آية عبد الله إحياء احتفالات محافظة دمياط بالعيد القومي لدمياط الجديدة.
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