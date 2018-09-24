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رياضة
محمد صلاح: أتمنى أن أكون الأفضل دائما
الإثنين 24 سبتمبر 2018 08:52 م
محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول لفوزه الثالث
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3 جوائز يتنافس عليها محمد صلاح فى حفل الأفضل
محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول لفوزه الثالث
أحمد صبرى
قال محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الانجليزى، مساء الاثنين، إنه لا يشغله خسارة لقب اللاعب الأفضل فى العالم حيث أن أمامه الوقت طويل ليلعب كرة القدم ويحقق كثيرا .
وأضاف فى لقاء له على هامش حفل ذا بيست لافضل لاعب بالعالم أنه ينتابه شعور عظيم ويستمتع بالحظات العظيمة فى الحفل.
وأكد أنه يتمنى أن يفوز هدفه فى ايفرتون الأفضل وأن يكون الأفضل دائما .
ﻭﻳﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ، ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻳﻮﻓﻴﻨﺘﻮﺱ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼﺡ، ﻫﺪﺍﻑ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻱ، ﻭﺍﻟﻜﺮﻭﺍﺗﻲ ﻟﻮﻛﺎ ﻣﻮﺩﺭﻳﺘﺶ، ﻧﺠﻢ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺪﺭﻳﺪ.
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