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رياضة
هازارد: أتمنى فوز صلاح فهو صديقي لكني صوت لمودرتش
الإثنين 24 سبتمبر 2018 08:46 م
ايدبن هازارد
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ايدبن هازارد
أحمد صبرى
قال ايدبن هازارد، لاعب نادى تشيلسي الإنجليزى، إنه يتمنى فوز محمد صلاح بجائزة "ذا بيست" أفضل لاعب فى العالم؛ لأنه صديقه لكنه صوت لمودرتش لاعب نادى ريال مدريد، مؤكدا أنهم جميعا يستحقون.
وأشار فى كلمة كله على السجادة الخضراء قبل إعلان الفائز فى جائزة ذا بيست أنه كان ضمن قائمة الـ11 الذين تم ترشيحهم أوليا لنيل الجائزة، مؤكدا أنه أدى مبارايات جيدة جدا مع منتخب بلجيكا فى كأس العالم، وأثبتوا أنهم الجيل الذهبى.
ﻭﻳﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻳﻮﻓﻴﻨﺘﻮﺱ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼﺡ ﻫﺪﺍﻑ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻱ، ﻭﺍﻟﻜﺮﻭﺍﺗﻲ ﻟﻮﻛﺎ ﻣﻮﺩﺭﻳﺘﺶ ﻧﺠﻢ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺪﺭﻳﺪ.
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