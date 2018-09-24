هبوط معظم البورصات العربية بسبب الحرب التجارية

البورصات العربية 55

خالد بدر الدين



تراجعت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بنسب ضعيفة منها مسقط والدوحة مع تزايد المخاوف من تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن والصين و ارتفع مؤشر بورصة البحرين فقط بينما مازالت بورصة السعودية مغلقة لليوم الثاني بمناسبة العيد الوطني.



وذكرت وكالة ريترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية انخفض بحوالى 0.4 % لينزل إلى 14201 نقطة بعد هوى أمس بحوالى 1.3 % فى بورصة القاهرة وأكثر من 9 % الأسبوع الماضى ليتكبد أكبر انخفاض له منذ منتصف عام 2016 حتى الآن ليسجل أدنى مستوياته هذا العام على الرغم من صعود سهم المصرية للمنتجعات السياحية 10 % بعد إعلان الشركة عن إطلاق مشروع جديد من خلال شركة سهل حشيش التابعة لها.



وقالت الشركة يوم الاثنين إن من المتوقع أن يحقق المشروع مبيعات بنحو 390 ميون جنيه (21.84 مليون دولار) مع تكلفة استثمار ونفقات أخرى بنحو 200 مليون جنيه مصري.



وكانت شركة أوراسكوم للاستثمار صاحبة ثاني أفضل أداء في الأسوق المصرية وزاد سهمها 5.9 % بعد أن قفز حوالي 10 % أمس بعد أن أعلنت الشركة إن وحدتها في كوريا الشمالية حصلت على إعفاء من الأمم المتحدة.



وهبط مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.7 % ليسجل حوالى 4453 نقطة و مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.4 % لينخفض إلى أقل من 9732 نقطة .



وهبط مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.3 % لينزل إلى حوالى 2753 نقطة بينما خسر مؤشرا سوق مال أبوظبى العام وبورصة الكويت نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1 % ليستقرا عند 4889 نقطة و 5282 نقطة على الترتيب .



وانتعش سهم شركة الدار العقارية فى بورصة أبوظبى ليغلق مرتفعا 1.1 % يصعد سعره إلى 1.8 درهم كما كان السهم من بين الأسهم التي شهدت أكبر حجم تداول في أبوظبي اليوم الاثنين.



وانخفض سعر سهم شركة دريك آند سكل 2.6 % ليواصل الاتجاه النزولي بعد أن قالت دريك آند سكل هذا الشهر إن مساهميها سيجتمعون يوم 27 من سبتمبر الجارى لتقرير ما إذا كانت الشركة سيتم حلها أم لا .



وقالت شركة تبارك للاستثمار، أكبر مساهم في دريك آند سكل بحصة 13.73 % لرويترز في بيان الأسبوع الماضي إنها ملتزمة باستعادة دريك آند سكل سلامتها المالية وإنها رتبت لكي تحصل على مشروعات بأكثر من مليار درهم ولكن البيان لم ينجح في تحسين المعنويات.



وسجل سهم مجموعة موانئ دبي العالمية المدرج في بورصة ناسداك دبي مستوى منخفضا جديدا بسبب التصعيد الأخير للخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وهبط سهم الشركة بما يصل إلى 2.3 % ليسجل أدنى مستوى منذ فبراير من العام الماضى خلال تعاملات اليوم وتعافى السهم من خسائره المبكرة ليغلق منخفضا 1.1 % ليتراجع إلى 19.23 درهم.



أما البورصات التى حققت مكاسب اليوم فقد اقتصرت على بورصة البحرين فقط والتى كسب مؤشرها حوالى 0.4 % ليرتفع إلى أكثر من 1356 نقطة