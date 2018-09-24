لقاءات الرئيس فى نيويورك تتصدر مناقشات التوك شو

رحاب صبحى :

تتصدر لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، مناقشات برامج التوك شو الليلة.

محمود السعيد مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية على extra news





تستضيف الإعلامية ريهام السهلى فى العاشرة مساءً ، فى برنامج "المواجهة" على قناة "extra news ، السفير محمود السعيد مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية سابقًا للحديث عن أهم الملفات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووجهة نظر مصر لإصلاح الأمم المتحدة.

وزير التموين فى " مساء DMC "

يحل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فى الثامنة مساءً ضيفا على برنامج "مساء dmc "، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري.

ويتحدث الوزير عن منظومة تنقية البطاقات التموينية، وإجراءات إضافة المواليد الجدد على البطاقات، كما يناقش أهمية معارض "أهلا مدارس" في دعم المواطن المصري، في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية.

ويحل الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ضيفا على الحلقة في الفقرة الثانية، للحديث عن الأمراض المنتشرة في فصل الشتاء التي يمكن للمواطن الإصابة بها، ويقدم بعض النصائح الطبية للمواطنين للحماية من الأمراض الجلدية.

لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى نيويورك فى "90 دقيقة" على المحور





يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة" الذي يعرض على قناة المحور فى الثامنة مساءً ، عددًا من الوجوه الجديدة من المجتمع والشارع فى مهن مختلفة ليرصدوا تفاصيل حياتهم المهنية، وذلك فى أولى حلقات 90 دقيقة عن أصحاب المهن والحرف المختلفة فى مصر لإبراز الجوانب العملية فى حياة المصريين.

ويروي المحامي أحمد فاروق البهنساوي رحلته مع المحاماة وتفاصيل أشهر وأغرب القضايا التى ترافع عنها فى المحاكم، وكيف يختلف العمل فى مسقط رأسه بالدقهلية فى المحاماة عن العمل فى مقر مكتبه بالقاهرة .

أما فى الفقرة الثانية، يحل رفعت محمد أحمد جاد الله أقدم ماسح أحذية فى البرلمان، ضيفًا ليحكي تجربته المهنية مع رؤساء وأعضاء مجلس النواب .

ويجيب أقدم ماسح أحذية فى البرلمان عن عدة تساؤلات منها كيف بدأ وكم أول أجر تقاضاه ومن أشهر من تعاملوا معه ومن ساعده للعمل فى البرلمان كماسح أحذية وما الفرق بين نواب هذه الفترة والنواب السابقين، كما يحكى أغرب المواقف والقصص مع النواب ، كما يقدم الدكتور "الباز" فقرة خاصة عن فعاليات ولقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى نيويورك والجمعية العامة للأمم المتحدة.



