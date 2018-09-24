انخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد جنيهين

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنهاية تعاملات اليوم، على خلفية انخفاض أسعار الذهب فى البورصة العالمية.

وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 602 جنيه للجرام، بدلًا من 604 جنيهات أمس.





فيما سجل عيار 18 نحو 517 جنيهًا، وعيار 24 قيمة 688 جنيهًا، مقابل 690 جنيهًا أمس، كما سجلت الأوقية 1198 دولارًا.



