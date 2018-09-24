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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
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الزيت
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المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
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سمك بلطي
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سمك بوري
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اقتصاد وأسواق
انخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد جنيهين
الإثنين 24 سبتمبر 2018 08:20 م
الذهب 010
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الذهب 010
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنهاية تعاملات اليوم، على خلفية انخفاض أسعار الذهب فى البورصة العالمية.
وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 602 جنيه للجرام، بدلًا من 604 جنيهات أمس.
فيما سجل عيار 18 نحو 517 جنيهًا، وعيار 24 قيمة 688 جنيهًا، مقابل 690 جنيهًا أمس، كما سجلت الأوقية 1198 دولارًا.
وبلغ الجنيه الذهب نحو 4816 جنيهًا مقابل 4827 جنيهًا أمس الأول.
الذهب
أسعار الذهب
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