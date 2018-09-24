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اتصالات وتكنولوجيا
ردا على طرح أوبو F9 ..هواوى تخفض سعر جهاز NOVA 3I
الإثنين 24 سبتمبر 2018 08:45 م
أوبو
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أوبو تطلق هاتف f9 فى مصر ..24 سبتمبر
أوبو
محمود جمال :
كرد فعل استباقى على طرح شركة أوبو الصينية للهواتف الذكية اليوم الاثنين هاتفها الذكى الجديد " F9 " ، خفضت شركة هواوى الصينية سعر هاتف " NOVA 3I " والذى ينتمى لنفس الشريحة السعرية المتوسطة .
وبحسب أحدث قوائم أسعار هواتف " هواوى " الذى حصلت "المال" على نسخة منها، انخفض سعر NOVA 3I من 5849 جنيه فى 19 سبتمبر الجارى إلى 5599 جنيه أمس الأحد.
وتعتزم أوبو طرح هاتف " OPPO F9 " بخاصية الشحن السريع " SUPER VOOC " بسعر 5790 جنيها ، و شاشة مقاس 6.3 بوصة ، وكاميرا أمامية بدقة 25 ميجابيكسل ، وكاميرتين خلفيتين واحدة بدقة 16 ميجا وأخرى بدقة 2 ميجا ، إلى جانب 4 جيجابايت رامات و 64 جيجا ذاكرة داخلية .
وطبقا للإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية "GFK"، فإن حجم مبيعات سوق الهواتف فى مصر يصل إلى 18 مليون جهاز بقيمة تتراوح بين 30 و 35 مليار جنيه ، وتستحوذ هواوى الصينية على 26 % منها ، تليها سامسونج الكورية بـ 23 % ، فيما تتوزع النسبة المتبقية على لاعبين آخرين من جنسيات متنوعة .
الهواتف الذكية
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