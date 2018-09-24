طرح 294 وحدة سكنية جديدة بمساكن الجوهرة لأبناء بورسعيد

أمانى العزازي





وقع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مع فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير، عقدًا لطرح 294 وحدة سكنية في مشروع مساكن الجوهرة بالمحافظة لأبناء بورسعيد في إطار الإضافة التي وافقت عليها المحافظة لزيادة طوابق عمارات المشروع القائم حاليًّا بطابق إضافي فوق جميع عمارات المشروع.





وكلّف المحافظ ورئيس البنك لجنة فنية مشتركة بين المحافظة والبنك تتولى وضع الضوابط والاشتراطات التي سيتم طرحها في الفترة المقبلة، والتي يمكن من خلالها للمواطنين التقدم لتملك الوحدات الجديدة للمشروع، وسيعلن هذه الاشتراطات فور الانتهاء منها.





وأكد المحافظ أن طرح الوحدات الجديدة بمشروع الجوهرة يعد خدمة مضافة لأبناء بورسعيد لتملك في مشروع إسكاني من النوع فوق المتوسط، وطلب المحافظ من إدارة البنك رفع كفاءة المنطقة بالكامل وإقامة مول تجاري لخدمة سكانها وتطبيق أنظمة الخدمات والتأمين المتبعة حاليًّا في التجمعات السكنية الحديثة.





من جانبه أعلن فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة البنك، أن الوحدات الجديدة تم تنفيذها بعد متابعة من اللواء عادل الغضبان لإقامة هذه الوحدات لخدمة سكان بورسعيد وأثنى على الجهود والتسهيلات التي يقدمها المحافظ لإدارة البنك لخدمة أبناء المحافظة، سواء بإقامة مشروعات وحدات سكنية جديدة أو لتنظيم عمليات تلقي دفعات الإسكان للمشروعات المختلفة الجاري العمل بها بالمحافظة.



