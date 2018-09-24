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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

نقل وملاحة

محافظ الجيزة يقيل مدير مديرية الطرق

أحمد راشد محافظ الجيزة
أحمد راشد محافظ الجيزة
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أحمد راشد محافظ الجيزة

بدور إبراهيم 

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إقالة مدير مديرية الطرق بالمحافظة؛ لسوء حالة الطرق فى بعض المناطق، خلال الجولة المفاجئة التى قام بها المحافظ فى عدد من الأحياء تبيّن من خلالها وجود تقصير وإهمال فى صيانة الطرق.

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