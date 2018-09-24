محافظ الجيزة يقيل مدير مديرية الطرق

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إقالة مدير مديرية الطرق بالمحافظة؛ لسوء حالة الطرق فى بعض المناطق، خلال الجولة المفاجئة التى قام بها المحافظ فى عدد من الأحياء تبيّن من خلالها وجود تقصير وإهمال فى صيانة الطرق.