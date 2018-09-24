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نقل وملاحة
محافظ الجيزة يقيل مدير مديرية الطرق
الإثنين 24 سبتمبر 2018 07:48 م
أحمد راشد محافظ الجيزة
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أحمد راشد محافظ الجيزة
بدور إبراهيم
قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إقالة مدير مديرية الطرق بالمحافظة؛ لسوء حالة الطرق فى بعض المناطق، خلال الجولة المفاجئة التى قام بها المحافظ فى عدد من الأحياء تبيّن من خلالها وجود تقصير وإهمال فى صيانة الطرق.
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