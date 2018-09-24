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اتصالات وتكنولوجيا
أوليكس تشارك في معرض أوتوماك فورميولا
الإثنين 24 سبتمبر 2018 07:32 م
أوليكس 2236
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أوليكس 236
المال– خاص:
تستعدّ شركة أوليكس، لخدمات الإعلانات المبوبة أونلاين، للمشاركة فى فعاليات معرض أوتوماك فورميولا 2018، والذى يُعقد خلال الفترة من 26 إلى 30 من الشهر الجارى، بصفتها شريك السيارات عبر الإنترنت، وذلك فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
يستقبل قسم السيارات المستعملة على أوليكس، المنصة الأكبر والأكثر زيارة في مصر، حوالى 9 ملايين زيارة شهرية، وحوالى 2 مليون مستخدم مصري يتصفحون ما يُقارب 200 ألف سيارة للبيع شهرياً على المنصة، أي ما يُعادل 166 سيارة في كل ساعة، تتلقى كلّ منها حوالى 12 استفسارا من مشترين محتملين.
ستكشف منصة أوليكس خلال مؤتمر صحفى ستعقده يوم الأربعاء المقبل بحضور خالد شاهين المدير الإقليمى للإيرادات، للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعبدالله طوقان، رئيس قسم العلاقات العامة والتواصل في أوليكس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن أداء سوق السيارات المستعملة في مصر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى توجهات المستخدمين من خلال نشر تقرير شامل ومُفصّل عن السيارات المستعملة لعام 2018.
ومن أهم الموضوعات التي ستطرحها أوليكس للنقاش خلال المعرض: خارطة سوق السيارات المستعملة في مصر ومتوسط أسعارها، بالإضافة إلى التغيّرات التي طرأت على سوق المستعمل في مصر وتغيّر السلوك الشرائي للمستهلك المصري، فضلا عن أكثر السيارات شعبية لدى المستهلك المصري بناءً على حجم الإقبال عليها من قبل مستخدمي المنصة.
أوليكس مصر
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