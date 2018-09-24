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رياضة
الاتحاد السكندري يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة
الإثنين 24 سبتمبر 2018 06:48 م
رسميا.. طولان مديرا فنيا للاتحاد
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علي المصري
أعلن محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أنه تم الاستقرار على تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق اﻷول لكرة القدم بالقلعة الخضراء، الذي سيتولى المسئولية خلفًا لمحمد عمر المستقيل من منصبه.
وجاء التشكيل على النحو التالى:
- حلمى طولان رئيس جهاز كرة القدم
- وليد صلاح الدين مدير الكرة
- دكتور ممدوح المحمدى مدرب عام
- مجدى علام مدرب عام
- هانى أحمد مدرب
- أيمن طاهر مدرب حراس
- دكتور عمرو الأشلم طبيب
- دكتور محمد عبد الفتاح إخصائى تأهيل
- إسلام السيد مدلك
- محمد حسن مدلك
الجهاز الإدارى
- سمير محجوب إدارى
- أحمد متولى إدارى.
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