الاتحاد السكندري يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة

علي المصري

أعلن محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أنه تم الاستقرار على تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق اﻷول لكرة القدم بالقلعة الخضراء، الذي سيتولى المسئولية خلفًا لمحمد عمر المستقيل من منصبه.