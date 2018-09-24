المدينة الجامعية بعين شمس: حصلنا على الأيزو 14001

أكثر من 5000 طالب وطالبة يسكنون بالمدينة الجامعية لجامعة عين شمس

العنتبلي: المدينة الجامعية تشمل السكن الفندقي والاقتصادي و 48 غرفة معدة لذوي الاحتياجات الخاصة





خالد الأسمرصقتا أحمد العنتبلي مدير عام المدن الجامعية "طلاب وطالبات" بجامعة عين شمس أن المدن الجامعية استعدت تماما لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد.وأشار "العنتبلي" في تصريح لـ "المال" إلى أن المدينة الجامعية تستوعب حاليا أكثر من 5000 طالب وطالبةوأوضح أنها كانت تستوعب من قبل ما يقرب من 9000 طالب وطالبة ولكن مع افتاح عددا من الكليات بالمحافظات والأقاليم أدى الى انخفاض أعداد المتقدمين إلى المدينة الجامعية بالاضافة إلى الصيانة الدورية ببعض السكن الخاص بالطلاب الذي أدى كذلك إلى انخفاض عدد المتقدمين إلى المدينة الجامعية.وعن رسوم المدينة الجامعية أضاف أنه بحسب اللوائح فإن الطالب الحاصل على تقدير جيد هو فقط من يتقدم للمدينة الجامعية للسكن فيها بعد أن يقوم بسداد الرسوم التي تقدر بـ 250 جنيهوأضاف أن هناك نوعين أخرين من السكن للطلاب ولا ترتبط باللائحة لمن يرغب من الطلاب وهما السكن الفندقي ويشمل كافة مستلزمات المعيشة ويقوم الطالب بسداد رسوم قدرها 1950 جنيه، وأيضا يوجد سكن اقتصادي ويشمل غرف فردي وزوجي وبه كذلك كل مستلزمات المعيشة ويسدد الطالب مبلغ 1000 جنيه.وأوضح "العنتبلي" أن المدينة الجامعية تحرص على توفير 48 غرفة معدة خصيصا لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتسكينهم لمساواتهم مع زملائهم من الطلاب الأسوياءكما أفاد أن هناك بعض الكليات تقوم باعفاء بعض الطلاب غير القادرين على سداد الرسوم بعد أن يقدموا الأوراق التي تفيد عدم مقدرتهم.على جانب أخر أشار إلى أن المدينة الجامعية قد حصلت على الشهادة الدولية "أيزو 14001" والخاصة بمعيار الإدارة البيئية لافتا أن تلك الشهادة وضعت المدينة الجامعية من أفضل المدن الجامعية عالميا من حيث السلامة البيئية والتنسيق الحضاري.