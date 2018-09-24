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رياضة
رسميا.. طولان مديرا فنيا للاتحاد
الإثنين 24 سبتمبر 2018 06:23 م
رسميا.. طولان مديرا فنيا للاتحاد
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رسميا.. طولان مديرا فنيا للاتحاد
علي المصري
أتمّ مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، اتفاقه مع حلمى طولان لتولّي مهامّ رئيس جهاز الفريق الأول لكرة القدم خلفًا لمحمد عمر الذى قدم اعتذارًا عن الاستمرار في مهامّ عمله نظرًا لعدم التوفيق الذى صاحب نتائج الفريق فى مبارياته الأخيرة بمسابقة الدورى العام.
ووجه طولان الشكر لمجلس إدارة النادى على هذه الثقة فى قيادة نادٍ بحجم وشعبية وعراقة الاتحاد السكندرى.
وأكد المدير الفنى أنه رحب بتولي القيادة الفنية لزعيم الثغر عقب بدء المفاوضات معه مباشرة؛ لما يمتلكه نادي الاتحاد السكندري من سجل رياضى كبير و مُشرّف، وأنه متفائل بالمرحل المقبلة؛ لما يضمه الفريق من عناصر متميزة وأن هذا الفريق قادر على تخطي هذا الموقف غير الجيد بجدول المسابقة والانطلاق لمركز متقدم عقب الانسجام الكامل للعناصر الجديدة التي انضمّت مؤخرًا.
في السياق نفسه نجح مجلس الإدارة فى التعاقد مع وليد صلاح الدين، ليتولى مهامّ مدير الكرة والمتحدث الرسمى للفريق الأول لكرة القدم.
وسبق أن تولّى صلاح الدين، نفس المنصب من قبل بزعيم الثغر، وحقق نجاحًا كبيرًا خلال فترة توليه مهام منصبه، وأشاد به الجميع داخل القعلة الخضراء؛ لما يمتلكه من قدرات كبيرة ومحبة وتقدير من الجميع بوصفه أحد ألمع نجوم الكرة المصرية.
وناشد طولان وصلاح الدين جماهير الثغر أن تلتف حول الفريق لمساندته ودعمه لما لها من تأثير إيجابى كبير، وشدد على ثقته التامة فى دعمها للفريق خلال المرحلة المقبلة.
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