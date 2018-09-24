مستثمر يخفض حصته في جينيال تورز ببيع 65 ألف سهم

جينيال تورز

رجب عزالدين



أعلنت شركة جينيال تورز عن قيام العميل طارق إبراهيم زايد عطية ببيع عدد 65.7 ألف سهم من حصته فى الشركة بقيمة إجمالية 132 ألف جنيه تقريبا.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت انخفضت بعد العملية إلى 19.04% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 20.42 % قبل العملية.



وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 2.01 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة اكيومن لتداول الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.