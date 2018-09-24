السعودية تستهدف مضاعفة الحجاج 4 مرات وإغراؤهم للتسوق

إنفاق الحجاج قد يصل إلى 5.6 مليار دولار في 2022 1

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن



تخطط السعودية لزيادة عدد الحجاج الأجانب إلى 30 مليون حاج سنويًا بحلول عام 2030، مقارنة بـ 7 ملايين حاج العام الماضي، والاستثمار في تطوير محال التجزئة لدفعهم إلى المزيد من الإنفاق في التسوق، وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية.



ويستحوذ الحج على 20% من اقتصاد المملكة غير النفطي، وفقا لمجموعة أوكسفورد بيزنس.



ونقلت بلومبرج عن مجموعة كوليرز إنترناشيونال للخدمات العقارية وإدارة الاستثمارات، إن المملكة تعتزم مضاعفة مساحات التسوق في مكة 3 مرات تقريبا بحلول عام 2025، عبر ضخ استثمارات حكومية بالتعاون مع المطورين وتجار التجزئة.



وتسعى السعودية من خلال تلك الخطوة إلى تنفيذ خطتها الرامية لبناء اقتصاد غير معتمد على النفط، واستغلال رمزية مدينة مكة المكرمة التي يفرض الدين الإسلامي على كل مسلم قادر جسديًا وماديا في العالم زيارتها لمرة واحدة على الأقل في حياته.



وقالت كوليرز في تقرير الأسبوع الماضي، إن المدينة المقدسة تعاني نقصا في مراكز التسوق بسبب النقص في قطع الأراضي وارتفاع التكاليف، ما يدفع العديد من المتسوقين للتوجه إلى مدينة جدة المجاورة للتسوق، "لكن من المتوقع أن يتغير هذا بعد أن تزيد مساحات المراكز التجارية إلى 804 ألف متر مربع بحلول عام 2025".



ومن المتوقع أن يصل إنفاق الحجاج خلال موسم الحج (يستمر 5 أيام) إلى 5.6 مليار دولار بحلول عام 2022، مقارنة بـ 4.2 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لتقرير بحثي نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية.



وكانت المملكة قد استأنفت مشروع توسيع مساحة المسجد الحرام بمكة ليتسع إلى 2.5 مليون شخص مقارنة بـ 1.5 مليون شخص، بعد توقف عمليات التوسيع إثر انهيار رافعة عام 2015 ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.



وقال ياسر الشريف ، الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر السعودية للتطوير، خلال مؤتمر عقد في الرياض العام الماضي، إن إيرادات الحجاج يمكن أن تنافس عائدات النفط الضخمة للمملكة بل وحتى تتجاوزها على المدى الطويل.



وأوضح :"النفط سلعة يمكن استبدالها أما الحج ليس كذلك".



