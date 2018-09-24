وزير الدفاع يلتقى بضباط وجنود المنطقة المركزية العسكرية

بدور إبراهيم



التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عدد من مقاتلى القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بنطاق المنطقة المركزية العسكرية .



بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن أمن وإستقرار الوطن



ونقل القائد العام تحية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبطال القوات المسلحة، واعتزازه بعطائهم وتضحياتهم للحفاظ على الأمانة التى كلفهم بها الشعب لحماية مقدساته وسلامة أراضيه .



وأكد القائد العام أن رجال القوات المسلحة درع الوطن وسيفه فى مواجهة مخاطر الإرهاب وكل من يحاول المساس بأمن مصر وحدودها وسيادة شعبها



وطالب رجال القوات المسلحة باليقظة والإستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام التي تسند إليهم تحت مختلف الظروف .



واستعرض القائد العام خلال اللقاء عدد من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة فى حماية الأمن القومي المصرى



وأشاد بالنجاحات التى حققتها العملية الشاملة " سيناء 2018 " فى مكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية وتضييق الخناق على العناصر الإرهابية لتوفير المناخ الآمن للتنمية والإستثمار بسيناء .



وأشار القائد العام إلى أن القوات المسلحة تساهم بإمكانياتها فى دعم مقومات التنمية الشاملة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة فى إطار منظومة الإصلاح الإقتصادى التى تتبعها القيادة السياسية للنهوض بالوطن فى مختلف المجالات ، لتوفير مستوى معيشة أفضل للشعب المصرى بأسره .



وأدار الفريق أول محمد زكى حواراً مع رجال القوات المسلحة وإستمع إلى تساؤلاتهم وإستفساراتهم ، تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية مشدداً على ضرورة الإهتمام بالتدريب والإستعداد القتالى واللياقة البدنية داخل الوحدات والتشكيلات لبناء الفرد المقاتل الذى يمتلك الإحترافية فى تنفيذ المهام ، مؤكداً أن رجال القوات المسلحة جزء من شعب أصيل يعملون على قلب رجل واحد للدفاع عن أمن مصر وإستقرارها ويقاتلون من أجل أمنها وسلامتها ورخاء شعبها العظيم .



حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.