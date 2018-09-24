طرح تابلت سيكو بلس 3 مع فودافون بـ 888 جنيها

تابلت سيكو

المال -خاص :



أعلنت فودافون عن شراكة جديدة وحصرية مع أول علامة تجارية مصرية “سيكو” للالكترونيات، وذلك لتقديم منتج جديد يجمع كافة احتياجات مستخدمي الهواتف الذكية وأحدث خدمات الـ 4G بسعر في متناول اليد، لتطلق هاتف "سيكو بلس 3" Sico Plus3 .



وتهدف الشراكة الجديدة لدعم التصنيع المحلي للهواتف الذكية ودعم خطط الحكومة في ريادة التصنيع المحلي للالكترونيات حيث ان "سيكو" هي صاحبة العلامة التجارية لأول المحمول مُصنع في مصر بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط.



وستقدم الشراكة الحصرية لعملاء فودافون فرصة اقتناء هاتف محمول ذكي بأسعار في متناول اليد وبأفضل عروض خدمات الجيل الرابع في السوق المصري.



ويبلغ سعر الهاتف 888 جنيها كما تقدم الشركة أيضًا 3 جيجا بايت مجانًا، وستوفر تقنيات الجيل الرابع للمستخدمين سرعة فائقة في نقل البيانات بالإضافة إلى جودة أعلى في الصوت وإمكانية الحصول على درجة أعلى من الأمن والحماية للبيانات، خدمات بث الفيديو.



** شراكة بناءة



أعرب كريم شخاتة ، رئيس قطاع مبيعات الأفراد بفودافون مصر، عن سعادته بهذه الشراكة مع أول شركة مصرية لتصنيع المحمول فى مصر بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط



وأضاف أن فودافون تحرص على ريادة السوق المصري في مجال تقنيات الجيل الرابع؛ سواء من حيث الاستثمارات في الشبكة والبنية التحتية أو من خلال الشراكات مع أكبر مصنعي الهواتف الذكية وذلك لتقديم هواتف ذات تكلفة منخفضة ومدعمة بخاصية الجيل الرابع بأسعار تنافسية وغير مسبوقة في السوق المصري؛ لخدمة شريحة كبيرة من المجتمع المصري وإتاحة الفرصة لفئة كبيرة من العملاء والمواطنين من تملك هواتف ذكية بأحدث تقنيات الشبكات.



وأشار أن الشراكة مع "سيكو" تأتي أيضًا في إطار دعم التصنيع المحلي للهواتف الذكية ودعم خطط الحكومة في ريادة التصنيع المحلي للالكترونيات، حيث يُعد تصنيع هواتف ذكية بتكنولوجيا الجيل الرابع هو الأول من نوعه في مصر،



وتابع " يمثل خطوة جادة لوضع البلاد على خريطة التكنولوجيا العالمية، ومواكبة الدول المصنعة، في إطار عدد من المبادرات الطموحة في هذا المجال لدفع الاقتصاد المصري من ناحية، وتوفير العملة الصعبة من ناحية أخرى"



وأوضح أن هذه الخطوة توفر من فرص عمل في هذا المجال الذي ما زال يعد بالكثير من العائدات، خاصة وأن قطاع تكنولوجيا المعلومات أصبح المحرك الأساسي في الاقتصاد المصري.



** انتشار أكبر



في السياق ذاته، قال المهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب التسويق بسيكو مصر إن سيكو تعمل يدا بيد مع أكبر مشغلي الاتصالات في مصر والعالم لتقديم منتجات بتكنولوجيا الجيل الرابع منخفضة التكلفة لتتيح احدث التكنولوجيا للمستهلك المصري حتى تحقق الانتشار المرجو من الخدمات الرقمية والشمول المالي



وأضاف أن المستهلك يبحث عن هواتف تتضمن كافة الإمكانيات بأسعار منخفضة خاصة لأن اطلاق شبكة الجيل الرابع اضطر ملايين من المستخدمين لتغير هواتفهم المحمولة حتى يتسن لهم استقبال خدمات الـ 4G ولذلك تعاونت "سيكو" مع فودافون لتقدم هاتف 4G بسعر في متناول اليد.



ويعتمد هاتف "سيكو بلس 3 " على نظام التشغيل Android Go ويدعم شريحتين Dual SIM وذلك بمعالج MTK رباعي النواة وشاشة بحجم 4.5 بوصة، بالإضافة إلى 8 جيجابايت مساحة تخزين داخليةROM و1 جيجابايت ذاكرة عشوائية RAM وذاكرة خارجية تصل إلى 32 جيجابايت، ويقدم الهاتف كاميرا خلفية بجودة 2 ميجابكسل وكاميرا أمامية: 0.3 ميجابكسل (VGA) وبطارية بسعة 1700 mAh .



وقام ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر وقيادات الشركة بزيارة لمصنع سيكو في اسيوط و قاموا بمقبلة المهندس محمد سالم لرؤية خطوط انتاج الهواتف المحمولة و مناقشة فرص تعاون مشترك بين الشركتين.

