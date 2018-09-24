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الصحة: إغلاق 60 منشأة طبية خاصة مخالفة
الإثنين 24 سبتمبر 2018 05:39 م
وزارة الصحة
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وزارة الصحة
المال - خاص
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اغلاق 60 منشأة طبية خاصة مخالفة للاشتراطات الصحية، جاء ذلك خلال حملة مكبره شنتها وزارة الصحة على المنشأت الطبية بمحافظات الجمهورية المختلفة خلال شهر أغسطس الماضي.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الحملة استهدفت المرور على 480 منشأة طبية خاصة بالمحافظات سواء مستشفى أو مركز طبى أو معمل تحليل أو مركز أشعة، للتأكد من اتباعها للاشتراطات الصحية والتراخيص سواء للمنشأة نفسها أو الفريق الطبى العامل بها، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.
وأكد الدكتور على محروس، رئيس الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم خلال ذات الفترة السابق ذكرها استصدار ترخيص مزاولة مهنة لـ 53 الف و697 من أعضاء الفريق الطبي، كما تم اعطاء موافقة مبدائية لاقامة 29 مستشفي خاصة، مشيراً الى منح 32 شهادة جودة لمستشفي خاصة تطبق معايير الجودة، كما تم الموافقة على ترخيص 29 نادي صحي وجيم، وترخيص 166 مركز للعلاج الطبيعي على مستوى الجمهورية.
وتابع " محروس" أنه تم ترخيص 45 بنك دم، و30 مركز كلوي جديد، فضلاً عن 12 معمل أسنان، و17 وحدة لقسطرة القلب، وفى اطار الاهتمام بشكاوي المواطنين تم استقبال 341 شكوي يتم فحصها والبت فيها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال اى مخالفات تثبت صحتها.
وأكد " محروس" أن الوزارة ماضية فى شن حملاتها المفاجئة على جميع المنشأت الطبية الخاصة للتأكد من اتباعها للاشتراطات الصحية، ولاحكام الرقابة عليها، مؤكداً انه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، حرصاً على صحة وسلامة المرضى.
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