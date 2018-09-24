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استثمار
غادة والي تناقش قضية الزواج المبكر في الأمم المتحدة
الإثنين 24 سبتمبر 2018 08:20 م
غادة والي
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غادة والي
المال- خاص:
غادرت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى عدة فعاليات على هامش اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تستهلها بالمشاركة فى اجتماع بجامعة أوكسفورد حول استخدام المؤشر متعدد الأبعاد للفقر فى إعداد السياسات المبتكرة للقضاء على الفقر بكل أبعاده.
ثم تحضر وزيرة التضامن الاجتماعى بدعوة من الاتحاد الأفريقى اجتماع شبكة القيادات النسائية الأفريقية حول دور المرأة الأفريقية فى التحولات السياسية والاجتماعية.
كما فى المائدة المستديرة رفيعة المستوى والتى ستضم رؤساء عدد من المنظمات الدولية ورئيس زامبيا لمناقشة قضية مكافحة الزواج المبكر فى أفريقيا.
وتختتم غادة والى نشاطها يوم الخميس بعدة اجتماعات منها اجتماع بمنظمة الصحة العالمية فى لقاء لتكريم الوزارات التى ساهمت فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم، وثم تشارك والى بدعوة من عدد دول أروبية تشارك فى اجتماع حول النمو الاقتصادى من خلال توظيف طاقات النساء
وتختتم اجتماعتها بلقاء رفيع المستوى يضم عددا من الرؤساء الأفارقة حول مكافحة العادات السيئة ضد المرأه فى أفريقيا وعلى رأسها ختان الإناث.
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