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بورصة وشركات
الرقابة المالية توافق على المرحلة الثانية لاكتتاب الزيوت المستخلصة
الإثنين 24 سبتمبر 2018 05:24 م
الرقابة المالية - اللوجو الحديث
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الرقابة المالية - اللوجو الحديث
رجب عزالدين
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى زيادة رأس مال شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها.
وأضافت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية أنها ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام الشركة بنشر دعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى الاسهم المتبقية البالغ عددها 5.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه للسهم بالإضافة إلى 2.5 قرش مصاريف إصدار.
وأشارت الهيئة إلى أن دعوة المساهمين ستكون بنفس شروط الاكتتاب الواردة بالاعلان السابق .
وأعلنت الشركة فى وقت سابق عن تغطية الاكتتاب فى المرحلة الأولى بنحو 37.3 مليون سهم من عدد الأسهم المطروحة البالغة 42.8 مليون سهم، منوهة بأن عدد الأسهم المتبقية 5.48 مليون سهم بقيمة 5.6 مليون جنيه.
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