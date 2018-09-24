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اتصالات وتكنولوجيا
مصدر بشركة محمول : تفاجئنا بفرض ضريبة عقارية على الأبراج
الإثنين 24 سبتمبر 2018 05:29 م
أبراج المحمول
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أبراج المحمول
محمود جمال :
قال مصدر مسؤول بإحدى شركات المحمول الثلاث، إن الشركات تفاجأت باتجاه الحكومة فرض ضريبة عقارية على أبراج المحمول المتواجدة فوق أسطح المنازل .
وأوضح المصدر لـ "المال " أن الشركات تعتزم دراسة كافة السيناريوهات المحتملة ، وآليات التعامل مع القرار لاسيما وأنه سيؤثر بالسلب على خططها بشأن بناء محطات أبراج جديدة وتقوية الشبكات .
جاء ذلك ردا على ما تردد من أنباء حول بدء مصلحة الضرائب العقارية مخاطبة شركات المحمول لتوريد الضريبة عن أبراجها فوق أسطح المنازل التى تستخدمها فى تقوية الإشارة ،وتصل نسبتها إلى 10 % من القيمة الأيجارية المقدرة بأثر رجعى منذ 2013
ويصل عدد محطات أبراج شركات المحمول الثلاث ( فودافون وأورنج واتصالات ) على مستوى المحافظات لأكثر من 25 ألف محطة تقريبا، يعمل أكثر من %70 منها بالطاقة الكهربائية، فيما يعتمد %25 على مولدات الديزل والسولار، وحوالى %2.5 على الطاقة الشمسية والتى تنتشر بشكل كبير حول جميع الطرق الصحراوية مثل سيوة ومرسى مطروح وجنوب سيناء .
شركات المحمول
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