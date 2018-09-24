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نقل وملاحة
القناة للإنشاءات تنفذ لنشين للرباط بقيمة 30 مليون جنيه
الإثنين 24 سبتمبر 2018 05:19 م
القناة للإنشاءات تنفذ لنشين للرباط بقيمة 30 مليون جنيه
أخر الأخبار
القناة للإنشاءات تنفذ لنشين للرباط بقيمة 30 مليون جنيه
أمانى العزازى
انتهت شركة القناة للإ نشاءات البحرية، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، من وضع قرينة بناء عدد 2 لنش المونيوم طراز فهد بطول 14 ونصف متر وعرض 4 ونصف متر، وسرعة 19 عقدة لصالح شركة القناة للرباط و أنوار السفن.
وقال المهندس حاتم سليم رئيس مجلس إدارة شركة القناة إن قيمة اللنش الواحد تبلغ 15 مليون جنيه.
وسيتم استكمال بناء و تسليم اللنشين في خلال 6 شهور من تاريخ وضع القرينة.
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