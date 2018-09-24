بالأرقام.. عوائد تصدير طن الأسمدة بعد رفع رسم التصدير





إرتفاع أسعار الأسمدة 300 جنيها رغم الزيادة





رئيس الائتمان الزراعي :يطالب بـ 1000جنيه "رسما" على كل طن تصديري

الصاوي أحمد



ارتفعت أسعار الأسمدة الحرة في السوق بنحو 300 جنيه متجاهلة الزيادة رسم الصادر علي الطن بنحو 375 جنيها .

وقال تجار ومتعاملون في مجال الأسمدة، إن زيادة رسم الصادرعلي طن الأسمدة الموجه للخارج لم يؤثر علي الأسعار المحلية التي واصلت إتجاهها التصاعدي خاصة مع قرب دخول الموسم الشتوي الذي يتطلب ضخ كميات كبيرة .

وكشف التجار أن سعر طن الأسمدة "اليوريا " سجل 5300جنيه بدلا من 5000جنيه قبل إقرار رسم الصادر الثلاثاء الماضي ،بينما سجل سعر النترات 5100جنيه بدلا من 4800 جنيه في نفس الفترة .

وأوضح التجار لـ"المال " أن الأسمدة سلعة إستراتيجية يتم إستخدامها بكثرة خاصة مع بدايات كل موسم ونحن نقترب من الموسم الشتوي في نوفمبر المقبل حيث يتم زراعة القمح والبرسيم فضلا عن الخضراوات والبنجر والقصب بكثرة .

وأوضحوا أن سعر طن التصدير حاليا 310 دولار بما يعادل 5570 جنيها (الدولار يساوي 17.97 جنيه ) في مقابل سعر التوريد للجمعيات لا يتعدي 3290 جنيه بفارق يزيد عن 2280جنيه في الطن الواحد .

ولفتوا إلي أن حتي مع سداد قيمة رسم الصادر المرتفعة بـ375 جنيه مقارنة مع قبل الزيادة تحتفظ الشركات بمكسب يزيد عن 1900جنيه في الطن الواحد الذي يتم تصديره للخارج مقارنة مع ما يتم توريده لصالح وزارة الزراعة .

وقامت وزارة التجارة والصناعة برفع رسم الصادر علي شركات الأسمدة من 125 جنيها إلي 500جنيه بزيادة 375 جنيها يوم الثلاثاء الماضي وذلك لحث الشركات علي التوريد لصالح وزارة الزراعة .

وقرر وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، يوم الثلاثاء الماضي، رفع رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة ليصبح 500 جنيها للطن بدلاً من 125 جنيهاً للطن وذلك لمدة عام

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ويستهدف القرار توفير كميات الأسمدة الأزوتية اللازمة للزراعة وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية وتحقيق التوازن في سوق الأسمدة في مصر، وإلزام شركات إنتاج الأسمدة بتوريد كامل الحصص المقررة لوزارة الزراعة لتوفير الأسمدة للمزارعين، بحسب بيان الوزارة

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وقالت وزارة التجارة والصناعة، إن الشركات لم تسلم وزارة الزراعة سوى 618.5 ألف طن من الأسمدة فقط، خلال الفترة من مارس وحتى يونيو 2018 من إجمالي 1.34 مليون طن مقرر تسليمها للوزارة خلال تلك الفترة، مما يضر بالمزارعين

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ويسمح قرار وزارة التجارة والصناعة، بإعفاء الشركات من رسم الصادر، في حالة الحصول على شهادة من وزارة الزراعة تفيد بأن الشركة سلمت الحصة المطلوبة منها للسوق المحلي

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ومن جانبه أكد علي عودة رئيس جمعية الأئتمان الزراعي لـ"المال " أن رسم الصادر الذي تم إقراره غير كافي لوقف نهم الشركات نحو التصدير نظرا للأرتفاع سعر الأسمدة في الأسواق الخارجية .

وأوضح أن توقيع رسم صادر مرتفع بشكل طفيف سيدفع التوريدات لصالح وزارة الزراعة لنفس الاتجاه فبدلا من المعدلات التي تسجل 25 % فقط من المستهدف سترتفع من 35 %إلي 40 % فقط لأن الرسوم الأضافية لا تمثل عائقا بالمقارنة بسعر التصدير الذي يزيد عن 5500جنيه حاليا مقارنة مع 3290 جنيه سعر التوريد المحلي .

وطالب بزيادة رسم الصادر لـ1000جنيه في الطن لكي يتم إجبار الشركات علي توريد الحصص المقررة عليها .

وطبقا للبروتوكول بين وزارة الزراعة والشركات تحصل الأولي علي 55% من إنتاج الثانية وتمتلك الثانية حرية التصرف في باقي الأنتاج سواءا بالتصدير أو للسوق المحلي.



وتوقع مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أن يساهم رفع رسم الصادر، في إلزام الشركات بالتوريد لوزارة الزراعة، ولكن بشكل طفيف

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وقال إن الفرق بين سعر التوريد للحكومة وسعر التصدير كبير ويصل إلى 2000 جنيها، حيث يبلغ سعر التصدير حوالي 5 آلاف جنيه، بينما التوريد المحلي يكون بنحو 3 آلاف جنيه، ولذلك زيادة تكلفة التصدير بنحو 375 جنيها بعد رفع رسم الصادر إلى 500 جنيه.

وأضاف الشراكي لـ"المال " أن "وزارة الزراعة لم تحصل مطلقا على الكميات المطلوبة من مصانع الأسمدة والتي من المفترض أن تكون 330 ألف طن شهريا ولذلك لا يحصل أي مزارع على الكمية التي تكفي زراعته، نتيجة اتجاه الشركات لتصدير أغلبية الكميات المنتجة.

وتتكرر أزمة نقص الأسمدة عادة كل عام، نتيجة عدم التزام الشركات بتوريد الكميات المقررة لوزارة الزراعة، على الرغم من أن طاقات الإنتاج تكفي الاستهلاك وتفيض، وذلك بسبب التصدير نظرا لأسعاره المغرية للشركات.