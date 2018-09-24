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سيــارات
العسال تفاوض DEZMAR الصينية لتصنيع أجزاء من ناقل الحركة
الإثنين 24 سبتمبر 2018 05:28 م
معرض منفصل لقطع الغيار والنقل11111
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العسال تفاوض DEZMAR الصينية لتصنيع أجزاء من ناقل الحركة
العسال تفاوض DEZMAR الصينية لتصنيع أجزاء من ناقل الحركة
العسال تفاوض DEZMAR الصينية لتصنيع أجزاء من ناقل الحركة
العسال تفاوض DEZMAR الصينية لتصنيع أجزاء من ناقل الحركة
معرض منفصل لقطع الغيار والنقل11111
أحمد عوض
كشف ممدوح العسال، رئيس مجلس إدارة شركة العسال لقطع غيار السيارات، أن شركته تجري مفاوضات حالية مع ممثلى "DEZMAR" الصينية؛ بغرض تصنيع منتجاتها محليًّا، موضحًا أن اﻷخيرة أبدت سعيها للتوسع بالسوق المحلية عبر إنتاج أجزاء من ناقل الحركة وهى "التروس".
وأكد، فى تصريح، لـ"المال"، أن المفاوضات تسير فى اتجاه توقيع شراكة مع الجانب الصيني بنسبة 49%؛ ليتولى تدشين خطوط الإنتاج وتوريد معدات التشغيل، بالإضافة إلى الإشراف على عمليات الإنتاج.
وأشار إلى أن الشركة أعدّت خطة ترتكز على تصنيع أجزاء من الماتور، وهى التروس كمرحلة أولى، على أن يتبعها إنتاج الاسطوانات والمسامير؛ لتخفيض التكلفة الاستيرادية.
وقال العسال، فى تصريحات سابقة، إن شركته تدرس إنتاج أجزاء من ناقل الحركة، وهى «الديسك، والاسطوانات، والتروس، والسيور»، الخاصة بمنتجات سيارات «كيا» و«ميتسوبيشى».
وتابع أن شركته فى طريقها للانتهاء من إقامة المصنع المزمع تدشينه بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، متوقعًا أن يدخل المشروع حيز التنفيذ بحلول 2019.
يُذكر أن مبيعات السيارات شهدت تراجعًا بنسبة 19.6% مسجلة 96.3 ألف وحدة خلال الشهور السبعة اﻷولى من العام الحالى، مقارنة ببيع 119.9 ألف مركبة خلال نفس الفترة من 2016، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
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