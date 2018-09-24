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اقتصاد وأسواق
مواد البناء: فائض الإنتاج يهدد استمرارية شركات الأسمنت
الإثنين 24 سبتمبر 2018 06:46 م
مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الاسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات
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مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الاسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات
المرسي عزت
قال مدحت ستيفانوس رئيس شعبة الأسمنت ونائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن فائض الانتاج يهدد استمرارية شركات الأسمنت.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المال": "لا توجد حلول لكيفية التعامل مع فائض الإنتاج حتي الآن، والأمر يستدعي تضافر الجهات المعنية بالصناعة للوصول إلي حلول".
وتابع أن فائض الإنتاج في صناعة الأسمنت امر صعب وسيسفر عن وجود ضحايا من الشركات المنتجة:قائلا:" اعتقد وفي يقيني حيكون لفائض الانتاج ضحايا".
ووفقا لأحدث تقارير وزارة التجارة والصناعة فان اجمالي انتاج شركات الأسمنت يبلغ 80 مليون طن سنويا في حين ان اجمالي المبيعات لا يتعدي 55 مليون طن.
في سياق متصل قالت نهي بكر المدير التنفيذي لشعبة الأسمنت - التجمع الذي يضم كافة الشركات المنتجة للأسمنت-ان الطلب انخفض عام 2017 بنسبة 4.5% مقارنة بعام 2016.
وأضافت أن الطلب انخفض ايضا النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 25 مليون طن،مقارنة بكمية 26 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقا لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فان اجمالي عدد الشركات العاملة في السوق المصرية في انتاج الأسمنت بلغ 23 شركة،مقارنة بعدد 13 شركة عام 2008.
الأسمنت
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