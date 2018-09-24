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رياضة
آل الشيخ: نقدر مرتضي منصور ولا مانع من تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز
الإثنين 24 سبتمبر 2018 05:00 م
تركي آل الشيخ
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تركي آل الشيخ
أحمد صبرى
قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية وأحد مستثمري نادى بيراميدز إنه لامانع لدى فريقه من تأجيل مباراته مع الزمالك فى الدورى، مؤكدا أن ذلك استجابة لطلب المستشار مرتضي منصور رئيس النادى، الذي يكن له الاحترام .
وأضاف فى منشور له على موقع فيس بوك: لا مانع لدى نادي بيراميدز من تأجيل مباراة الزمالك تقديرا لطلب المستشار مرتضى منصور الذي نكن له كل المحبة والاحترام.
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺻﺮﺡ ﺍﻥ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻟﻦ ﻳﺨﻮﺽ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺐ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻣﺒﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ " ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻳﻠﻌﺐ ﻣﺒﺎﺭﺍﺗﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﻴﺮﺍﻣﻴﺪﺯ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻓﺮﻳﻘﻲ ﺑﻴﺮﺍﻣﻴﺪﺯ، ﻭﺃﻧﺎ ﻟﻦ ﺃﻟﻌﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺨﻮﺽ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺃﻭﻟًﺎ ."
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