وزيرة البيئة: نستهدف توجه القطاع الصناعي للالتزام بالمعايير الدولية

عصام عميرة



قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن دور الوزارة يتمثل في النظرة المستقبلية للموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل لها للحفاظ عليها للأجيال القادمة.



وتابعت وزيرة البيئة ، ياسمين فؤاد، إن الوزارة تعمل خلال السنوات الماضية والجارية لدمج البعد البئيي في جميع القطاعات المختلفة وخاصة مشروعات الطاقة والصناعة، ودمج البعد البيبسي يساعد على نمو هذه القطاعات بشكل سليم بدون الإضرار بأي جانب.



وأضافت فؤاد، خلال كلمتها في ختام مشروع تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في مصر، أن الوزارة تعمل على جعل كل المشروعات نموذجية من خلال استخدام الطاقة والمياه بطريقة صحيحة، ولكن بدون تشريعات تساعدنا في ذلك لن تكون هذه المشروعات مستدامة على فترة طويلة ليس لها استمرارية.



وتابعت وزيرة البيئة، أنه تم استهداف نحو ٧٠ منشآة صناعية من الصناعات الثقيلة " الإسمنت والحديد الصلب، وصناعة السيراميك، حيث تم عمل مقارنة بينهم وبين مثلتها في الدول الكبرى التي تستخدم الطاقة بأسلوب مستدام وصحيح وتم أرشدهم لذلك لإمكانية المحافظة على الطاقة.



وأوضحت أن الوزارة تعمل حاليًا على دمج مشروع الاستثمار البيئية للمحافظة على الموارد الموجود بدون اي أهدر، بجانب التعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتستقر كافة الجمهود لنجاح المشروع.



ويستهدف المؤتمر إبراز نجاح المشروع على المستويين "الشركات والوطنى"، فقد مدّ المشروع شركات القطاع الصناعى فى مصر بالمساعدة الفنية اللازمة لتطبيق نظم إدارة الطاقة ما يتيح له زيادة الإنتاجية، والربحية والتنافسية عبر استهلاك كميات أقل من الطاقة، وعلى المستوى الوطنى يتماشى المشروع مع تطلعات استراتيجية التنمية المستدامة" مصر 2030"، واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية.



ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقية تعاون بين جهاز شئون البيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتمويل المشروعات المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي فى مصر. ويسعى مشروع تحسين كفاءة الطاقة إلى الحد من الاحتباس الحرارى، من خلال مواصلة تحسين كفاءة الطاقة بقطاعات الصناعة، ما يؤدى إلى تحويل السوق وتعزيز كفاءة الطاقة عن طريق تهيئة بيئة سياسات داعمة بما يكفل ويدعم استدامة بيئية.



وساهم المشروع فى السنوات الست الماضية فى بناء كوادر حكومية مصرية قادرة على تطبيق أنظمة إدارة الطاقة بالمصانع، كما نجح فى نشر مفاهيم تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى المصري، حيث بلغ إجمالى الطلب على مصادر الطاقة الأولية بمصر خلال عام 2008، وهو ما يوازي 70.3 مليون طن نفطى مكافئ.



ووفقًا لما تشير إليه الدراسات، من المتوقع بأن يتعرض قطاع الطاقة بمصر لعجز يقدر بنحو 15% فى مستوى إمداد الطاقة بحلول عام 2022، ويستأثر قطاع الصناعة فى مصر بما يقرب من 43% من معدل استهلاك الطاقة على المستوى الوطنى، كما يستحوذ على 33% من استهلاك الكهرباء على المستوى الوطنى. يذكر أنه قد بلغ إجمالي الطلب على مصادر الطاقة الأولية في مصر خلال عام ٢٠٠٨، ما يوزي ٧٠ مليون طن مكافئ.



ومن جانبها، اكدت السيدة جيوفانا تشيليه المدير الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على خصوصية هذا المشروع حيث كان تصميمه واطلاقه استشراف للمستقبل والاحتياجات التي ستطرحها التحديات التنموية على الساحة، وبالفعل أصبح حاليا كفاءة استخدام الطاقةأحد الآليات الهامة لتحقيق الاقتصاد الأخضر وتحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة.



وتضمن المؤتمر الختامي توقيع اتفاقية تعاون بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتمويل المشروعات المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي بمصر، كما تم تقديم عرض لنجاحات المشروع على المستوى الوطني و مستوى الشركات الصناعية ؛ حيث قام المشروع بإمداد شركات القطاع الصناعي في مصر بالدعم الفنى اللازم لتطبيق نظم إدارة الطاقة ما يتيح له زيادة الإنتاجية والربحية والتنافسية عبر استهلاك كميات أقل من الطاقة.