مدير قطاع أودي : طرح 3 طرازات جديدة محليا العام المقبل



تعتزم المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودي، تقديم 3 طرازات جديدة من أودى، خلال العام المقبل، وهي Q3، وA6، وQ8.









قال أحمد يونس، مدير قطاع أودي بالشركة، إن المفاوضات الحالية مع الشركة الأم تسير فى اتجاه تقديم الجيل الثانى الجديد كليًّا من طراز Q3، المنتمى لفئة الكروس أوفر بحلول 2019، بما يمكّن العلامة الفاخرة من اقتناص حصة سوقية ملائمة من مبيعات تلك الفئة من السيارات.









كانت الشركة العالمية أودي، إحدى أذرع مجموعة فولكس فاجن الألمانية، قد كشفت النقاب عن الجيل الثانى الجديد كليًّا من أودى Q3، فى نهاية يوليو من العام الحالى.





تتسم Q3 الجديدة كليًّا بتمتعها بـ4 خيارات من المحركات التى تعمل بالديزل، والبنزين، والمكون من 4 اسطوانات، بقوة تتراوح بين 150 حصانًا، وحتى 230 حصانًا.





وأضاف أن الشركة تدرس حاليًّا تقديم الجيل الجديد كليًّا من A7، والمقرر تقديمها بمعرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك– فورميلا"، والمقرر انطلاق فاعلياته خلال الفترة من 26 حتى 30 سبتمبر الحالى، بمحرك أصغر سعة 2 لتر، بدلًا من المحرك الحالى والذى يبلغ سعته 3 لترات؛ بهدف خفض أسعارها، وتحقيق مستهدفات الشركة من مبيعاتها.









وأشار يونس إلى أن العام المقبل سيشهد تقديم العديد من الموديلات والطرازات الجديدة، والتى من بينها A6 الجديدة كليًّا، وQ8، مستبعدًا إمكانية طرح Q5 والمنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs، خاصة مع بدء إنتاجها بالمكسيك.









وأكد مدير قطاع أودي أن نقل عمليات نتاج Q5 الجديدة بالكامل للمكسيك، تسبب فى تخارجها من سلسلة الطرازات التى تنتمى للعلامة الألمانية التى تتمتع بالإعفاءات الجمركية، والمنصوص عليها باتفاقية الشراكة الأوربية الموقَّعة بين مصر والاتحاد الأوروبى عام 2009.





وتنص الاتفاقية على خفض واردات مصر من السيارات الأوروبية المنشأ بنسبة 10%، وصولًا للإعفاء الكامل بداية 2019.





أما عن أودي A1 فقال يونس إن محاولات تقديمها للسوق المصرية باتت صعبة جدًّا، خاصة مع ارتفاع أسعارها، وصعوبة منافستها فى تلك الفئة من السيارات الصغيرة.









وأوضح مدير قطاع أودي أن مبيعات العلامة التجارية شهدت نموًّا خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، يتراوح بين 20 و25%، مقارنة بالعام الماضى، مع تزايد الطلب على طراز A5 سبورت باك الجديدة، وQ2.



