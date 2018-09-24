لافا الهندية تطلق عائلة هواتف Z فى السوق المحلية‎

هواتف لافا الهندية

المال – خاص :



أعلنت شركة " LAVA " الهندية للهواتف عن إطلاق أجدد هواتف عائلة Z و هو لاﭬـاZ61 .



وقالت الشركة فى بيان لها إن الهاتف الجديد يعطي لحامله العديد من المميزات، ويعطى كذلك الفرصة لتصوير افضل الصور بدقة عالية و وضوح رائع من خلال كاميرا امامية 5MP و كاميرا خلفية 8MP مع وجود خاصية Bokeh mode التي تتيح الفرصة للمصور لإلتقاط افضل الصور و الفديوهات بإحترافية .



وأضافت أن كاميرا Z61 تعطيك الفرصة للتصوير بجوده عالية في الإضاءة القليلة و تمكنك من التقاط أفضل السلفيز من خلال Beauty mode وفلاش أمامي.



وقالت "حرصاً من الشركة علي راحة عملائها فقد اطلقت هاتف Z61 بزجاجة IPS 2.5D curved Corning Gorilla protectionلتحكم اكثر و متعة في الإستخدام.

