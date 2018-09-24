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اتصالات وتكنولوجيا
لافا الهندية تطلق عائلة هواتف Z فى السوق المحلية
الإثنين 24 سبتمبر 2018 04:37 م
هواتف لافا الهندية
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هواتف لافا الهندية
المال – خاص :
أعلنت شركة " LAVA " الهندية للهواتف عن إطلاق أجدد هواتف عائلة Z و هو لاﭬـاZ61 .
وقالت الشركة فى بيان لها إن الهاتف الجديد يعطي لحامله العديد من المميزات، ويعطى كذلك الفرصة لتصوير افضل الصور بدقة عالية و وضوح رائع من خلال كاميرا امامية 5MP و كاميرا خلفية 8MP مع وجود خاصية Bokeh mode التي تتيح الفرصة للمصور لإلتقاط افضل الصور و الفديوهات بإحترافية .
وأضافت أن كاميرا Z61 تعطيك الفرصة للتصوير بجوده عالية في الإضاءة القليلة و تمكنك من التقاط أفضل السلفيز من خلال Beauty mode وفلاش أمامي.
وقالت "حرصاً من الشركة علي راحة عملائها فقد اطلقت هاتف Z61 بزجاجة IPS 2.5D curved Corning Gorilla protectionلتحكم اكثر و متعة في الإستخدام.
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