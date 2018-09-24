ذا صن تسلط الضوء على زوجة صلاح وابنته مكه

المال – خاصسلطت صحيفة ذا صن البريطانية، الضوء على عائلة محمد صلاح وقالت إن نجم ليفربول الانجليزي يبدو رجلا شديد الحرص على أسرته ويحافظ على حياته الخاصة بعيدا عن الإعلام.وبحسب الصحيفة، التقى صلاح زوجته ماجي في المدرسة عندما كانا يعيشان في قريتهما بمصر.

.وأشارت إلى أن صلاح يعود كل شهر رمضان إلى بلدته للإغداق على سكانها من ثروته

وقالت ذا صن إن ماجي صلاح درست التكنولوجيا الحيوية قبل أن تتزوج المهاجم المصري عام 2013، وقد ظهرت لاحقا عدة مرات في المدرجات تشجع زوجها.وأوضحت أن الزوجان لديهما ابنة وحيدة هي مكة، التي ولدت في لندن عام 2014، حين كان صلاع يلعب في صفوف نادي تشيلسي.