فيديو| وزير الآثار يستعرض الأعمال الجارية لتطوير وترميم قصر البارون

وزير الآثار: 100 مليون جنيه لإحياء قصر البارون

دعاء محمود



تصوير: وليد عبد الخالق



تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الآثنين، أعمال مشروع ترميم قصر "البارون إمبان" في شارع العروبة بمصر الجديدة، وذلك للوقوف علي آخر مستجدات الأعمال الجارية به والتي تتولاها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وتضمنت الجولة تفقد جميع طوابق القصر ومداخله بالإضافة إلى المخازن التى يتم فيها ايداع الخامات وكل المواد اللازمة لأعمال الترميم وورش العمل الخاصة بأعمال الجبس والأخشاب والفسيفساء.



وأكد الوزير أن التكلفة الإجمالية لأعمال ترميم قصر البارون تصل إلى 100 مليون جنيه، موضحًا أن الحكومة في خطوة غير مسبوقة خصصت خلال العام الماضي نحو مليار و270 مليون جنيه لتمويل تطوير وترميم ٨ مواقع أثرية من بينها قصر البارون، وهضبة الأهرامات.



وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء بنسبة 50% من أعمال الترميم والتطوير للقصر، متوقعًا الانتهاء منه خلال 12 شهراً من الأن بعد أن كان مقررًا له نهاية العام الجاري.



وأوضح الوزير أن السبب وراء ذلك هو أعمال الترميم الدقيقة والمفأجات غير السارة التي اكتشفها فريق العمل أثناء إجراء أعمال الترميم منها وجود بعض الأجزاء المتهالكة بسبب نظام الصرف القديم، بالإضافة إلي تأكل الحديد وخشب الباركيه.



ونوه العنانى أن هناك حرص من الحكومة علي ترميم القصر والذي يعد أيقونة مصر الجديدة ووجهة مصر أمام القادمين من مطار القاهرة، قائلاً "القصر غالي علي قلوب أهالي القاهرة وخاصة سكان مصر الجديدة والذين طالبوني بتطويره منذ تولي المنصب".



وأشار إلي أنه تم إزالة الصور الغير لائقة وعلامات الدماء الموجودة علي القصر، متابعاً أن حالة القصر منذ 8 أشهر تختلف كثيراً عن حالته الأن بعد إجراء أعمال التطوير.



ولفت العناني إلي أنه تم عمل توثيق رقمي للموقع العام للقصر وجميع طوابقه من البدروم والدور الأرضي والأول والسطح، باستخدام أحدث الوسائل العلمية من التوثيق الرقمي والفوتوغرافي والليزر سكان حرصا على مراعاة الطراز المعماري الفريد للقصر وجميع عناصره المعمارية والاثرية.



وأشار العناني إلي أن الوزارة بصدد إعداد مشروع متكامل يجعل من القصر ليس فقط مزاراً آثرياً سياحياً وانما تحويله إلى متنزه اجتماعي ثقافي يجذب الجميع له مع توفير مراكز خدمية.



الجدير بالذكر أن الجولة جاءت برفقة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و أعضاء لجنة الإشراف الهندسي والأثري من وزارة الاثار، و العميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، والدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ونائب دائرة مصر الجديدة والنزهة، وجمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الأسلامية، ومحمد عبد العزيز مدير عام القاهرة التاريخية.



