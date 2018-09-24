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اتصالات وتكنولوجيا
ليناتل للاتصالات: الضريبة العقارية على الأبراج فوق المنازل مخالفة للواقع
الإثنين 24 سبتمبر 2018 06:49 م
الدكتور حمدى الليثى الرئيس التنفيذى لشركة ليناتل
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الدكتور حمدى الليثى الرئيس التنفيذى لشركة ليناتل
محمود جمال :
قال الدكتور حمدى الليثى، رئيس شركة ليناتل لحلول شبكات الاتصالات، إن الدولة كانت تفرض عوايد فى وقت سابق على أبراج المحمول لا تتعدى قيمتها مئات الجنيهات ببعض المناطق فى مدينتى القاهرة الكبرى والجيزة.
وأكد الليثى لـ"المال" أن اتجاه الحكومة نحو فرض ضريبة عقارية بدلا منها مخالف لأرض الواقع، مبينا أن مساحة البرج تدور بين متر فى متر على أقصى تقدير، مطالبا بمعاملة أبراج شركات الكهرباء بالمثل أيضا.
جاء ذلك ردا على ما تردد من أنباء حول بدء مصلحة الضرائب العقارية مخاطبة شركات المحمول لتوريد الضريبة عن أبراجها فوق أسطح المنازل التى تستخدمها فى تقوية الإشارة، وتصل نسبتها إلى 10% من القيمة الإيجارية المقدرة بأثر رجعى منذ 2013.
ويصل عدد محطات أبراج شركات المحمول الثلاث (فودافون وأورنج واتصالات) على مستوى المحافظات لأكثر من 25 ألف محطة تقريبًا، يعمل أكثر من 70% منها بالطاقة الكهربائية، فيما يعتمد 25% على مولدات الديزل والسولار، وحوالى 2.5% على الطاقة الشمسية، والتى تنتشر بشكل كبير حول جميع الطرق الصحراوية مثل سيوة ومرسى مطروح وجنوب سيناء.
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