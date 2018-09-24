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اقتصاد وأسواق
الأمم المتحدة تطلق مبادرة لزيادة الوعي بأهداف التنمية المستدامة
الإثنين 24 سبتمبر 2018 07:13 م
أمين عام الأمم المتحدة
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أنطونيو غوتيريش
سمر السيد:
أعلنت منظمة الأمم المتحدة اليوم عن إطلاق مبادرة الميثاق العالمي للإعلام حول أهداف التنمية المستدامة (SDG Media Compact)
وتمثل المبادرة حملة جديدة للنهوض بالوعي بأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدها جميع قادة العالم بالإجماع في الأمم المتحدة في عام 2015.
ويسعى الميثاق إلى إلهام الشركات الإعلامية والترفيهية في جميع أنحاء العالم للإستفادة من مواردها ومواهبها الإبداعية لتعزيز الأهداف.
وأشادت أولوسولا مومو ، رئيسة قنوات المجموعة الإعلامية-نيجيريا Channels Media Group-Nigeria، بإطلاق الميثاق في مقر الأمم المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم وتقديمه للأمين العام أنطونيو المتحدة، نيابة عن أكثر من 30 هيئة إعلامية مؤسسة للميثاق والتي تضم أكثر من 100 مؤسسة إعلامية وترفيهية
وقالت: "أنا فخورة بأن أقدم لكم ميثاق الإعلام حول أهداف التنمية المستدامة. نحن تحالف بين وسائل الإعلام الإخبارية والترفيهية ونحن ملتزمون بالعمل مع الأمم المتحدة لتعزيز الحوار وتحفيز العمل على أهداف التنمية المستدامة"
وأضافت "سوف نرفع حجم موادنا الإعلامية بشأن القضايا الواردة في خطة 2030 ونناقش الحلول. وعند الضرورة ، سنحاسب الحكومات على الوعد الجريء الذي قطعته لشعوبها وللعالم".
ويضم الأعضاء المؤسسون للميثاق إجمالا جمهورًا يصل إلى المليارات في أكثر من 80 دولة في 4 قارات . ومن المتوقع أن تنضم العديد من الشركات الإعلامية الأخرى لهذا الميثاق. وأضافت السيدة أولوسولا مومو: “معا، نحن ملتزمون بلعب دورنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وفي كلمتها بهذه المناسبة، قالت وكيلة الأمين العام للإتصالات العالمية أليسون سمايل: "سيتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 عملا متضافرا من قبل الجميع. فمن خلال ما ينقله من قصص وتجارب"
وأضافت "إن الإعلام الإخباري والترفيهي لها دور حاسم في تكثيف الرسائل ونشر سلوكيات جديدة"
وتابعت "الإعلام له دور حاسم أيضا في محاسبة الحكومات ، باعتباره لاعب رئيسي في تعزيز الحوار حول أهداف التنمية المستدامة".
والميثاق العالمي للإعلام هو ميثاق شامل ويهدف إلى احتضان شركات الإعلام من جميع المناطق في العالم وجميع المنابر الإعلامية.
وبمقتضاه ستتاح الفرصة للمؤسسات المشاركة لإنشاء شراكات لإنتاج المحتوات الإعلامية مع الأمم المتحدة حيث ستزيد المنظمة من جهودها من أجل إصدار وتوفير المواد الإعلامية القيمة والفرص ذات الأهمية الإخبارية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
وسيقع تقييم مدى انخراط الجميع من خلال اجتماعات منتظمة لمراقبة ومراجعة تطبيق هذا الميثاق.
والميثاق هو مبادرة من الأمم المتحدة ، بالتعاون مع مؤسسة الأمم المتحدة (United Nations Foundation) وبدعم من شركة “فليشمانهيلارد” .(FleishmanHillard)
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