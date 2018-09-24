راية كونتاكت سنتر



خالد بدر الدين



تتوقع راية كونتاكت سنتر أكبر شركة تعهيد خدمات فى مصر زيادة عدد مقاعد الكول سنتر بأكثر من 49 % من 6700 حاليا إلى 10 آلاف مقعد بحلول 2020 بعد أن زاد عدد المقاعد هذا العام بحوالى 1000 مقعد بالمقارنة مع متوسط سنوى 400 مقعد فقط .



وذكرت وكالة بلومبرج أن شركة راية تتوسع حاليا فى مصر مع عودة الانتعاش للاقتصاد المصرى وضعف العملة المحلية التى جعلت شركة راية أكثر تنافسية خصوصا من ناحية تكاليف العمالة حيث تحقق راية 75 % من إير اداتها من خدمة العملاء خارج مصر .



وتتوقع ريم أسعد العضو المنتدب لشركة راية أن تبدأ العمل فى السعودية خلال الربع الثانى من العام القادم مع تزايد قدرتها التنافسية على الأسعار وعودة العملاء الأجانب إلى الشركة ولاسيما بعد إنهاء أزمة الدولار بعد تعويم الجنيه منذ حوالى عامين وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و حصول الحكومة على دعم من صندوق النقد الدولى.