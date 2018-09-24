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استثمار
رئيس التنمية الصناعية: أصدرنا 14 ألف رخصة خلال عام
الإثنين 24 سبتمبر 2018 07:08 م
أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية 66
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أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية 66
- نستهدف إنشاء 22 مجمعا صناعي قبل 2020
عصام عميرة
قال أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن وزارة التجارة والصناعة نجحت في إصدار قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وذلك بدلا من 634 يوما إلى 7 أيام في المشروعات قليلة المخاطر، و30 يوما للمشروعات عالية المخاطر، والتي تمثل 30% من القطاع الصناعي بمصر.
وأضاف أن هذه الإجراءات أسهمت في إصدار 14 ألف رخصة صناعية خلال عام واحد، لافتا إلى أن الهيئة نجحت في إنشاء 4 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة الإسكندرية ومدينة بدر والسادات وبورسعيد.
وأكد "عبدالرازق"، أن الهيئة تستهدف 22 مجمعا صناعيا بحلول عام 2020.
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك استراتيجية التنمية الصناعية 2016/2020 وتعمل عليها الهيئة من أجل رفع معدلات النمو الصناعي بنسبة 8% سنويا، بالإضافة إلى زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10% سنويا، لافتا إلى أن الخطة تستهدف توفير 11 مليون فرصة عمل.
وذكر أن الهيئة بصدد الانتهاء من المرحلة الثانية للميكنة الإلكترونية لإصدار التراخيص قبل نهاية العام الحالي، وذلك لأن القطاع الصناعي هو المحرك الرئيسي لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك على هامش حفل ختام مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية.
وسيتم توقيع اتفاقية تعاون بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة ، وذلك لتمويل المشروعات المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي بمصر.
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