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اقتصاد وأسواق
مصر تفقد 30% من إنتاجية المحاصيل بسبب تغير المناخ
الإثنين 24 سبتمبر 2018 06:52 م
محمد فهيم
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استاذ المناخ الزراعى
الشاذلى جمعة:
أكد الدكتور محمد فهيم، أستاذ المناخ الزراعى، أن إنتاجية المحاصيل الزراعية فى مصر انخفضت 30% العام الحالى؛ بسبب الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة، لافتا إلى أن شهر يوليو الماضى ثانى أكثر الشهور فى ارتفاع درجات الحرارة من 138 سنة.
وأضاف أن محصول المانجو انخفض إنتاجيته 50% العام الحالى، فيما انخفضت إنتاجية الزيتون بنسبة 40%، وانخفضت صادراته بنسبة 60%.
وطالب فهيم بتفعيل قانون التكافل الزراعى الصادر عام 2014، والذى يشمل تدشين صندوق للتكافل الزراعى لحماية الفلاحين، والتأمين عليهم.
تامين
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