EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
بولاريس باركس تجذب استثمارات بقيمة 25 مليار جنيه
الإثنين 24 سبتمبر 2018 03:33 م
بولاريس للمناطق الصناعية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
"بولاريس" تستثمر 3.5 مليار جنيه في 6 مشروعات
بولاريس الزامل تستهدف جذب 20 مليار جنيه استثمارات خلال 10 سنوات
بولاريس تتوقع نمو الطلب على الأراضي الصناعية
مجموعة بولاريس تسعى لاستثمار 3,5 مليارات جنيه بمنطقة صناعية في السخنة
انفراد.. نص عقد تخصيص 5.5 مليون متر لتحالف بولاريس– أرضك بقناة السويس
بولاريس للمناطق الصناعية
محمد ريحان
أعلنت بولاريس باركس - إحدى أكبر المطورين الصناعيين في مصر – عن نجاحها في جذب استثمارات بحجم 25 مليار جنيه بمحفظة استثمارات الشركة المكونة من 6 مشروعات عملاقة بمساحة إجمالية تبلغ 10 مليون متر مربع، واستثمارات مباشرة بقيمة 3.5 مليار جنيه.
وصرح المهندس باسل شعيرة، نائب مدير عام مجموعة بولاريس ورئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات، أن بولاريس باركس تعمل حاليا على ثلاثة مشروعات كبرى، أهمها مشروع بولاريس قناة السويس على مساحة 5.5 مليون متر مربع وذلك بهدف تطوير منطقة صناعية على تلك المساحة في العين السخنة
ولفت إلى أن الشركة تعمل في مشروع بولاريس مدينة السادات، والذي ستعمل من خلاله بولاريس باركس على تطوير مساحة 1.4 مليون متر مربع، كما يحتوي على مجمع صناعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مجمع بوصلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ببني سويف، ويتكون من 300 وحدة صناعية جاهزة لأصحاب لمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك على مساحة300.000 متر مربع.
وأكد شعيرة أنه في إطار توجهات الدولة خلال الفترة الأخيرة للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهت بولاريس باركس حاليا جزءًا من استثماراتها للمشروعات الصغيرة متمثلة في مشروع بوصلة وهو مجمع أنشأته بولاريس بالسادس من أكتوبر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن بولاريس باركس ستنقل أيضًا تجربة بوصلة لمنطقتي بني سويف ومدينة السادات، وأنه من المتوقع تسليم وحدات مجمع بوصلة للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى أكتوبر مطلع عام 2019.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا