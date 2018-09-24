بولاريس باركس تجذب استثمارات بقيمة 25 مليار جنيه

بولاريس للمناطق الصناعية

محمد ريحان



أعلنت بولاريس باركس - إحدى أكبر المطورين الصناعيين في مصر – عن نجاحها في جذب استثمارات بحجم 25 مليار جنيه بمحفظة استثمارات الشركة المكونة من 6 مشروعات عملاقة بمساحة إجمالية تبلغ 10 مليون متر مربع، واستثمارات مباشرة بقيمة 3.5 مليار جنيه.



وصرح المهندس باسل شعيرة، نائب مدير عام مجموعة بولاريس ورئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات، أن بولاريس باركس تعمل حاليا على ثلاثة مشروعات كبرى، أهمها مشروع بولاريس قناة السويس على مساحة 5.5 مليون متر مربع وذلك بهدف تطوير منطقة صناعية على تلك المساحة في العين السخنة



ولفت إلى أن الشركة تعمل في مشروع بولاريس مدينة السادات، والذي ستعمل من خلاله بولاريس باركس على تطوير مساحة 1.4 مليون متر مربع، كما يحتوي على مجمع صناعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مجمع بوصلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ببني سويف، ويتكون من 300 وحدة صناعية جاهزة لأصحاب لمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك على مساحة300.000 متر مربع.



وأكد شعيرة أنه في إطار توجهات الدولة خلال الفترة الأخيرة للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهت بولاريس باركس حاليا جزءًا من استثماراتها للمشروعات الصغيرة متمثلة في مشروع بوصلة وهو مجمع أنشأته بولاريس بالسادس من أكتوبر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأوضح أن بولاريس باركس ستنقل أيضًا تجربة بوصلة لمنطقتي بني سويف ومدينة السادات، وأنه من المتوقع تسليم وحدات مجمع بوصلة للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى أكتوبر مطلع عام 2019.



