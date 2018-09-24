أكاديمية البحوث والدراسات المتقدمة والسفارة البريطانية تطلقان منتدى الشباب للبناء والعقارات

سمر السيد





أطلقت السفارة البريطانية في القاهرة- إدارة التجارة الدولية (DIT)- بالتعاون مع الأكاديمية الدولية للبحوث والدراسات المتقدمة– لندن (IARS)، منتدى الشباب الأول للبناء والعقارات لدعم التوجه الاستراتيجي الذي وضعته الحكومة المصرية لمصر (2030)، وهذا المنتدى تحت رعاية قادة سوق العقارات والبناء- دار المعمار جروب (DMG)، وماونتن فيو، ودار المعمار للهندسة (DME).

ووفق بيان صحفي صادر عن السفارة البريطانية، حضر حفل إطلاق هذا المنتدى المبعوث التجاري البريطاني بمصر، عضو البرلمان السير جيفري دونالدسون، وعدد من الوزراء الآخرين، بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 20 شركة من كبار شركات البناء والعقارات بمصر، بما في ذلك شركة بومباردييه، وشركة سامكريتت، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، و شركة ريدكون للإنشاءات، والفرات للتنمية، وشركة سيناء للإسمنت الأبيض بورتلاند.

وسيمنح المنتدى لأكثر من 10000 من حديثي التخرج فرصة جديدة للالتحاق بمجال العقارات والبناء في واحدة من أكثر الشركات ذات السمعة الطيبة.

وكان الهدف من المنتدى هو إشراك جميع المعنيين في هذا المجال بما في ذلك الحكومة وأرباب العمل والمتعلمين لخلق جيل جديد من القادة ودعمه، بالإضافة إلى تعزيز قابلية التوظيف بقطاع العقارات والبناء في مصر. كما قدم المنتدى قصة نجاح الشراكة بين دار المعمار جروب والأكاديمية الدولية للبحوث والدراسات المتقدمة في سد الفجوة بين احتياجات السوق والنتائج التعليمية لطلاب الهندسة من خلال أكاديمية قادة المستقبل للعقارات والبناء التابعة لدار المعمار جروب، وهو أحد مشروعات المسئولية الاجتماعية للشركات والذي يرمي إلى تطوير مهارات الشباب اللازمة للانضمام إلى قطاع العقارات والبناء. وتضمن المنتدى العديد من الأنشطة الأخرى مثل معرض لفرص العمل، ومقابلات ميدانية، واستشارات مهنية، وتقييم المطابقة للوظائف، وورش عمل لإجراء حوار مفتوح بين كلِّ من قادة قطاع العقارات والبناء والشباب. ومن ضمن فعاليات المنتدى، احتفلنا بتخرج 200 دارس من أكاديمية قادة المستقبل للعقارات والبناء التابعة لدار المعمار جروب.

كما حصل الخريجون على شهادة بريطانية معترف بها دوليًا في أكثر من 120 دولة، ومعترف بها من قِبل الجامعات وأصحاب العمل والهيئات المهنية في جميع أنحاء العالم.

وصرح المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني في مصر- عضو البرلمان السير جيفري دونالدسون– قائلًا: "إن حدث اليوم هو فرصة عظيمة لإشراك الحكومة، وأصحاب المصالح الاستراتيجيين، وأرباب العمل، والمتعلمين في عملية خلق جيل جديد من القادة ودعمه. ونجاح اقتصاد مصر يمثل أولوية قصوى بالنسبة إلى المملكة المتحدة، ونحن ملتزمون بتطوير شراكتنا".

وأعلن المدير الإقليمي للأكاديمية الدولية للبحوث والدراسات المتقدمة في الشرق الأوسط كريم الصفتي قائلًا: "نحن فخورون بما حققناه من نتائج في أكاديمية قادة المستقبل للعقارات والبناء التابعة لدار المعمار جروب، حيث بدأ التعاون بين الأكاديمية الدولية للبحوث والدراسات المتقدمة ومؤسسة Pearson UK ودار المعمار جروب بمبادرة دار المعمار جروب لإنشاء أكاديمية العقارات والبناء باعتبارها أحد مشروعات المسئولية الاجتماعية للشركات، وذلك لدعم الشباب وتزويد الجيل القادم في مجال العقارات والبناء بكل المعرفة والمهارات والسلوكيات اللازمة لتتناسب مع احتياجات سوق العمل لتلبية المعايير العالمية. ويسعدنا اليوم الاحتفال بتخرج 200 ممن حصلوا على شهادة بريطانية معترف بها دوليًّا. ونحن نأمل أن تحاكي الشركات الأخرى نموذج أكاديمية دار المعمار جروب ضمانًا لمستقبل مشرق للأجيال القادمة".

وأضاف مؤسس ورئيس مجلس إدارة دار المعمار جروب ماونتن فيو أيمن إسماعيل: "رأس المال البشري هو ثروة مصر الحقيقية، ومن ثم فإن تطويرها هو أحد الأهداف الرئيسية وفقًا لرؤية مصر 2030. ورؤيتنا الرئيسية هي أن نكون "منارة خير"، وبالتالي فإن تمرير مهارتنا لأصحاب المصالح لدينا- وهم طلاب الهندسة-هو إحدى ركائزنا الرئيسية للمسؤولية الاجتماعية للشركات. ونحن فخورون بما حققناه حتى الآن، وبشراكتنا مع الأكاديمية الدولية للبحوث والدراسات المتقدمة، ونتطلع إلى نقل هذه المبادرة إلى مستوى القطاعات."

وكانت رسالة المهندس عمرو سليمان، مؤسس دار المعمار جروب ماونتن فيو، للحضور هي: "نحن جميعًا بحاجة إلى التعاون في سوق العقارات والبناء لمعالجة المشاكل الرئيسية والاحتياجات الأساسية لسوق التوظيف في القطاع. وكان التدريب حجر الزاوية الرئيسي في بدايات عمل دار المعمار جروب، حيث كان أحد الرؤساء التنفيذيين لدينا متدربًا عندما بدأت دار المعمار جروب مبادرة التدريب الخاصة بها منذ عدة سنوات. والبرنامج قائم ويعمل بكفاءة عالية منذ عام 2015، ومن خلال شراكتنا مع الأكاديمية الدولية للبحوث والدراسات المتقدمة، نرتقي بالبرنامج إلى مستوى أعلى من التميز".