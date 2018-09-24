341 مليون جنيه إيرادات شركة المستودعات المصرية العامة

المال ـ خاص:

عقدت اليوم الجمعية العامة لشركة المستودعات المصرية العامة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري "إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بالإسكندرية لاعتماد نتائج أعمال الشركات عن العام المالي 2017/2018 برئاسة اللواء محمد أحمد إبراهيم يوسف"، رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وأظهرت نتائج الأعمال تحسنا في أداء الشركة ويتضح من إجمالي الإيرادات المحققة خلال العام للشركة نحو 341 مليون جنيه مقابل 301 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 13,3%، كما حققت صافى أرباح مبلغ 87 مليون جنيه، كما قامت الشركة بإعداد مستودع مرغم الجمركي طبقاً للمقاييس العالمية.



