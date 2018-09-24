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رياضة
3 جوائز يتنافس عليها محمد صلاح فى حفل الأفضل
الإثنين 24 سبتمبر 2018 03:26 م
محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول لفوزه الثالث
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محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول لفوزه الثالث
على المصرى
سيتنافس الدولى المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، على ثلاثة جوائز، مساء اليوم الأثنين، فى الحفل الذى سيقيمه الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فى قاعة الاحتفالات الملكية، فى العاصمة البريطانية لندن، لتوزيع جوائز "الأفضل"، والذي سيشهد الإعلان عن أفضل لاعب في العالم، لعام 2018.
وسيتواجد صلاح، برفقة البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسبانى السابق، ويوفنتوس الإيطالى الحالى، والكرواتى لوكا مودريتش لاعب الفريق الملكى، على الجائزة الأكبر مساء اليوم، لاختيار الأفضل فى العام.
وإلى جانب المنافسة على الجائزة الأبرز في الحفل، سيتنافس صلاح بهدفه في لقاء فريقه ليفربول مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي، على جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف.
كما تبدو الفرصة سانحة أمام صلاح للتواجد ضمن أبرز نجوم العالم، وذلك في التشكيلة المثالية لعام 2018، حيث يتنافس مع 14 مهاجما آخرين على ثلاثة مقاعد في التشكيلة التي يتم اختيارها بالتعاون بين فيفا والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو".
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