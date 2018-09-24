ويوضح الشكل التفاعلى التالى الحصص السوقية لأعلى 10 موديلات كهربائية مبيعًا بسوق السيارات الصينى خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس :











شريف عيسىقال موقع ev-sales فى تقرير صادر عنه إن مبيعات السيارات الكهربائية بالصين قفزت فى أغسطس 62%، مسجلة 92 ألفًا، و812 وحدة، مقابل 57 ألفًا، و291 سيارة تم تسليمها خلال نفس الشهر من العام الماضى.وشهدت مبيعات فترة الشهور الثمانية الأولى من هذا العام نموًا بنسبة 93%، بعد أن تمكنت السوق من تسليم 545 ألفًا، و422 سيارة كهربائية، مقابل 282 ألفًا، و700 وحدة تم بيعها خلال نفس الفترة من 2017.وتوقع التقرير أن تحصد مبيعات السيارات الكهربائية على حصة سوقية تصل إلى 4% من إجمالى مبيعات السوق الصينى بنهاية العام الجارى، مع التكهنات التى تشير إلى وصول حصتها خلال شهر ديسمبر إلى 7%.وأشار التقرير إلى احتلال بى واى دى المرتبة الأولى فى قائمة مصنعى السيارات الكهربائية الأعلى مبيعًا بالصين بحصة سوقية تصل إلى 20%.فيما جاءت بايك فى المرتبة الثانية بحصة بلغت 13%، أما المركز الثالث فجاء من نصيب ريوى بحصة سوقية 11%، فيما جاءت شرى بالمرتبة الرابعة بحصة 6%.واقتنصت 10 موديلات على ما يقرب من 45% من إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية بالصين على مدار الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس.واحتلت بايك Ec-Series المرتبة الأولى فى قائمة الموديلات الأعلى مبيعًا خلال فترة الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى، بإجمالى 43 ألفًا، و434 سيارة، بحصة سوقية 8%.وحلت بى واى دى Qin PHEV فى المرتبة الثانية بعهد أن استطاعت بيع 31 ألفًا، و104 وحدة، بحصة سوقية تقدر بـ 6% من إجمالى مبيعات السوق خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس.واستطاعت جاك iEV S/E اقتناص المرتبة الثالثة فى القائمة بعد أن سلمت 25 ألفًا، و850 سيارة، بحصة سوقية 5%، فيما جاءت بى واى دى Song PHEV فى المركز الرابع بإجمالى 25 ألفًا، و525 وحدة، بحصة سوقية 5%.أما المركز الخامس فجاء من نصيب بى واى دى e5 والتى تمكنت من بيع 23 ألفًا، و681 سيارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس، بحصة سوقية 4%.وتمكنت سايك ريوى Ei6 PHEV من حصد المركز السادس فى القائمة بإجمالى 22 ألفًا، و530 سيارة، بحصة سوقية 4%، وجاءت شيرى eQ فى المركز السابع بعد ان سلمت 19 ألفًا، و793 سيارة بحصة سوقية 4%.أما المركز الثامن فى القائمة فحصدته جيلى اميجراند EV، والتى باعت على مدار الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى 18 ألفًا، و446، بحصة سوقية 3%.واقتنصت بايك EX-Series المركز التاسع فى القائمة بمبيعات إجمالية بلغت 18 ألفًا، و364 سيارة، بحصة سوقية 3%، أما المركز العاشر فحصدته سايك ريوى Ei5 EV، بإجمالى مبيعات 16 ألفًا، و666 سيارة، بحصة سوقية 3%.