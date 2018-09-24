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اقتصاد وأسواق
صور | شحنة الحديد السعودي الجديدة تصل ميناء دمياط
الإثنين 24 سبتمبر 2018 03:24 م
شحنة حديد سعودي
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شحنة حديد سعودي
استئناف استيراد الحديد السعودي بعد تسويات مع المستوردين
المرسي عزت
حصلت " المال" علي صور الشحنة الجديدة والمقدرة بكمية 50 ألف طن حديد سعودي.
وتنوعت الشحنة التي وصلت ميناء دمياط بين 8 آلاف طن لفائف و42 ألف طن أطوال.
ووفقا لنسخة" المال" الورقية اليوم الاثنين فقد بدأت اربعة شركات مستوردة للحديد،استئناف الاستيراد من السوق السعودي بعد توقف الفترة الماضية نتيجة عدم تنافسية الأسعار التي تم الاستيراد بها من قبل مع الأسعارالمعروضة من شركات إنتاج الحديد المصرية.
وعلمت" المال" أن هناك تسويات تمت مع الشركات المستوردة ،بما يؤهلها لتحقيق ارباح وتعويضها عن الخسائر التي لحقتها نتيجة استيراد شحنات سابقة بأسعار تقترب من المحلية بل تزيد عنها
يبدأ منتصف الأسبوع الجاري بيع 50 ألف طن حديد سعودي وصلت إلى ميناء دمياط
وقالت مصادر" لـ" المال" إن الكميات المستوردة تمت من خلال 4 شركات،هي " العلا" و"اخوان صلاح" و"العامة لتجارة حديد التسليح" و" العتال.
وأشارت المصادر إلى أن الأسعار من المنتظر أن تصل إلى 11950 كبيع تجاري،في حين أن البيع للمستهلك سيصل بسعر الطن الي 12100 جنيها للطن.
ووفقا لأسعار بيع حديد التسليح بالسوق المحلية فإن سعر الطن للبيع التجاري يصل إلى 12300 جنيها للطن،في حين يصل سعر الطن للمستهلك النهائي 12500 جنيها للطن.
وتم استيراد كمية ال50 الف طن من شركة "سابك" السعودية والتي تعد ضمن كبريات شركات انتاج الحديد في منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت المصادر أن كمية 50 إلف طن تتوزع بواقع 8 آلاف طن لفائف، و42 ألف طن أطوال
وبدأ استيراد الحديد السعودي يونيو الماضي بكميات مبدئية لجس نبض السوق الا ان المستوردين حينها حققوا خسائر نتيجة ان الأسعار كانت مثل نظيرتها المنتجة بالسوق المحلية،بل زادت في بعض الاحيان عن المحلية وهو الأمر الذي دفع المستوردين الي خسائر مما دفعهم الي التوقف عن استكمال عمليات الاستيراد
واستوردت حينها 3 شركات 10 الاف طن من حديد الراجحى وهى شركات العطيفى بواقع 5 الاف طن وشركة الفجر ستيل بواقع 2500 طن ومثلها لشركة الاحمدى.
وبلغ سعر طن حديد الراجحى حينها ما يقرب من 595 دولارا للطن تسليم المصنع بخلاف ما يقرب من 150 جنيها رسوم الشحن والتفريغ.
و»الراجحى» للصناعات الحديدية، تعد من أكبر منتجى حديد التسليح فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهى إحدى شركات محمد عبد العزيز الراجحى وأولاده، وهى عضو فاعل فى الاتحاد العربى للصلب.
ولا تستورد مصر اية شحنات حديد من الدول التقليدية الموردة للسوق المصرية منذ ديسمبر الماضى وهى تركيا والصين واوكرانيا والتى فرضت عليها وزارة التجارةوالصناعة رسوم اغراق متنوعة تنتهى عام2022
وتعمل فى السوق المصرية عددا من كبريات شركات انتاج حديد التسليح ومنها شركة حديد عز- المنتج الاكبر لحديد التسليح بالشرق الاوسط- ومجموعة بشاى للصلب وحديد الجارحى ومجموعة صلب مصر وعددا اخر من المصانع الاستثمارية الصغرى فى كميات الانتاج
ووفقا لغرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد نحو 11.8 مليون طن سنويًا، فى حين يبلغ حجم الاستهلاك 8.6 مليون طن، بما يشير إلى وجود فائض يصل إلى 3.2 مليون طن
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