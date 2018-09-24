تغطية طرح القاهرة للاستثمار 4.5 مرة قبل يوم من إغلاق الاكتتاب

شريف عمر:



علمت "المال" أن إجمالى طلبات الشراء المقدمة فى الاكتتاب العام، لطرح أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بالبورصة بلغت 59.5 مليون سهم؛ ما يعنى تغطية أسهم الطرح العام بنحو 4.5 مرة، خاصة أن الشركة تستهدف بيع 14.5 مليون سهم فى الطرح العام، وذلك قبل جلسة واحدة من إنهاء فترة الاكتتاب الثلاثاء 25 سبتمبر الحالى.



وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت مطلع الشهر الجارى على سير القاهرة للاستثمار فى طرح 207 ملايين سهم تمثل 37.84% من أسهمها فى البورصة، بحصيلة متوقعة 1.7 مليار جنيه، بواقع 192.7 مليون سهم للطرح الخاص، و14.5 مليون سهم للطرح العام، على أن يتم فتح المجال لتلقى طلبات المشاركة فى الطرح فى الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر الحالى.



وأعلنت الشركة مؤخرا أن تغطية الطرح الخاص لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية وذلك لعدد 192.7 مليون سهم، بنسبة 10.36 مرة بسعر 6 جنيهات للسهم.



وتتولى المجموعة المالية هيرمس، مهام المنسق العالمى ومدير الطرح، فيما يتولى مكتب ذو الفقار وشركاه الاستشارات القانونية للطرح داخليا، ومكتب وايت آند كيس مهام الاستشارات القانونية خارجيا، بجانب مكتب GIDE العالمى للاستشارات القانونية.



وتعمل القاهرة للاستثمار فى مجال إنشاء وإدارة المنشآت التعليمية، وتمتلك سلاسل مدارس فيوتشر للغات بجانب جامعة بدر، كما تملك مشروعات عقارية فى منطقة المقطم، ولديها منشآت علاجية، واستثمارات بمجال تجارة الأدوات الطبية وأجهزة المستشفيات، والخدمات البترولية.



وأعلنت شركة جرانت ثورنتون المستشار المالى المستقل أن القيمة العادلة لسهم القاهرة بلغت 6.30 جنيه، فيما تم تقييم كامل أصول الشركة بنحو 3.499 مليار جنيه، بينما تسيطر شركة سوشيال امباكت على 85.33% من رأسمال الشركة، ويتعهد باستخدام 100 مليون جنيه من حصيلة الطرح فى صورة زيادة رأسمال بعد اتمام عملية الاكتتاب.



وخلال الشهور التسع الأولى من العام المالى الحالى، حققت المجموعة ايرادات بقيمة 487.9 مليون جنيه ، فيما بلغت الرباح قبل الفوائد والضريبة والدين نحو 258.4 مليون جنيه، بينما حققت صافى ربح وصل الى 165.4 مليون جنيه.