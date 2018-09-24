شركة تأمين هندية: ارتفاع معدلات خسائر التأمين الزراعى بالهند

الرى الزراعى

الشاذلى جمعة :



قال تشارلز اسر فازام مدير عام شركة GIC الهندية لإعادة التأمين أن الحكومة الهندية تقدم 80% دعما للمنظومة الزراعية والتأمينية فى الهند بينما تقدم بعض الدول مثل كندا والصين 70% .



وأضاف أن المزارع الهندى يدفع من 2 إلى 3% فقط من تكلفة التامين الزراعى بينما تدعم الدولة باقى التكلفة ليتم إسناد عملية التأمين إلى شركات التامين عبر المناقصات وذلك لتغطية مخاطر تغير المناخ مثل الفيضانات والأمطار والجفاف وارتفاع درجات الحرارة وتلف المحاصيل .



وأشار إلى أن منظومة التامين الهندية بدأت عام 1985.



وأوضح أن شركات التأمين تسدد 25% من الخسائر التى يتكبدها المزارع نتيجة لوقع خطر التأمين



ولفت إلى ارتفاع معدلات خسائر التأمين الزراعى بالشركات الهندية إلا أنها تتحمل ذلك كمسؤولية اجتماعية ودعما للاقتصاد الوطنى



