الشئون الاقتصادية: مصر فقدت 450 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية

رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة

الشاذلى جمعة:



كشف محمد عبدالنبى، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، أن مصر فقدت 450 ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية خلال الفترة من 1982 إلى 2017.



أضاف خلال ندوة التأمين الزراعى التى عقدها الاتحاد المصرى للتأمين صباح اليوم، أن 182 ألف فدان من هذه المساحة تم فقدها عبر التعديات غير الشرعية مثل البناء عليها، وأن 161 ألف فدان دخلت ضمن الحيز العمراني للمدن والقرى، و27 ألف فدان منافع عامة مدارس مستشفيات ومحطات مياه، و30 ألف فدان نفع خاص.



وأكد أن هناك انخفاضا كبيرا من نصيب المواطن المصرى من المياه، والتى بلغت حاليا 600 متر مكعب مقابل أكثر من ألفى متر مكعب فى الماضى.



وأوضح أن مصر تعانى من تفتت الحيازات الزراعية، وضياع مساحات كبيرة فى الفواصل بين تلك الأراضى الزراعية، حيث تخسر 12% منها فى الحدود والفواصل.