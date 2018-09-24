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اقتصاد وأسواق
حماية المستهلك ينظم مؤتمرا صحفيا للتعريف بالقانون الجديد
الإثنين 24 سبتمبر 2018 06:15 م
حماية المستهلك
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أحمد اللاهونى
يستعد جهاز حماية المستهلك لعقد مؤتمرًا صحفيًا الأسبوع الحالى للتعريف بقانون حماية المستهلك الجديد بعد إقراره من قبل الرئيس السيسى.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الـ 16 من سبتمبر الحالى على قانون رقم 181 لسنة 2018، بشأن إصدار قانون حماية المستهلك.
وجاءت المادة الأولي وفقًا للقانون المنشور بالجريدة الرسمية، بأن يعمل بأحكام القانون في شأن حماية المستهلك ولا تحل أحكامه بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017.
ونصت المادة الثانية على أن تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ عن تطبيق أحكامه.
أما المادة الثالثة فتصدر اللائحة التنفيذية للقانون من رئيس مجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
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