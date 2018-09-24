EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
تعرف على أسعار الصاج خلال الشهر الحالي
الإثنين 24 سبتمبر 2018 05:35 م
الصاج
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
تعرف على أسعار الصاج خلال الشهر الحالي
الصاج
محمود زكي
كشف التقرير الشهري الصادر عن الإدارة العامة للاحتياجات ومواد البناء ثبات أسعار الصاج المجلفن خلال سبتمبر الحالي، مقارنة بشهر أغسطس الماضي.
وأضاف التقرير أن الصاج مفرد سُمك 5. مم عرض اللوح 1.06 سجل 139 جنيهًا للمتر مربع شاملًا ضريبة القيمة المضافة 14%، في حين ارتفع مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، بنسبة 6,9% حيث سجل قيمة 130 جنيهًا للمتر مربع
وأوضح أن سعر الصاج ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4 سم عرض 1 متر بلغ 376 جنيهًا للمتر مربع، بارتفاع بلغ 21.3% على نفس الشهر من العام الماضي 2017 والذي سجل سعره 310 جنيهات للمتر المربع.
ولفت التقرير الصادر عن الإدارة إلى ثبات سعر الصاج ساندوتش بانلز للأسقف سمك 7.7 عرض 1.18 متر عند 417 جنيهًا للمتر مربع، بزيادة بلغت 18,8%، حيث سجل سعره خلال سبتمبر من العام الماضي 351 جنيهًا.
اقتصاد وأسواق
إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا