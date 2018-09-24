تعرف على أسعار الصاج خلال الشهر الحالي

محمود زكي









كشف التقرير الشهري الصادر عن الإدارة العامة للاحتياجات ومواد البناء ثبات أسعار الصاج المجلفن خلال سبتمبر الحالي، مقارنة بشهر أغسطس الماضي.





وأضاف التقرير أن الصاج مفرد سُمك 5. مم عرض اللوح 1.06 سجل 139 جنيهًا للمتر مربع شاملًا ضريبة القيمة المضافة 14%، في حين ارتفع مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، بنسبة 6,9% حيث سجل قيمة 130 جنيهًا للمتر مربع





وأوضح أن سعر الصاج ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4 سم عرض 1 متر بلغ 376 جنيهًا للمتر مربع، بارتفاع بلغ 21.3% على نفس الشهر من العام الماضي 2017 والذي سجل سعره 310 جنيهات للمتر المربع.





ولفت التقرير الصادر عن الإدارة إلى ثبات سعر الصاج ساندوتش بانلز للأسقف سمك 7.7 عرض 1.18 متر عند 417 جنيهًا للمتر مربع، بزيادة بلغت 18,8%، حيث سجل سعره خلال سبتمبر من العام الماضي 351 جنيهًا.







