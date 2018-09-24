صندوق النقد: نستهدف منح جميع أطفال العالم فرصا عادلة بحلول 2030

سمر السيد

قالت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي وفيتور جاسبار مدير قسم الشؤون المالية بالصندوق ،إن قادة العالم يجتمعون في الأمم المتحدة لمناقشة كيفية تحقيق التنمية لكل ما هو مستدام اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا؟





وأضاف المسؤولان البارزان بصندوق النقد في مدونة تم نشرها تحت عنوان "منح أطفال اليوم فرص"، أن أهداف التنمية المستدامة تستهدف التأكد من أن جميع الأطفال أينما وُلدوا يحصلون على فرصة عادلة بحلول عام 2030



وأشارا إلى أن صندوق النقد الدولي قام ببعض العمل التحليلي لمعرفة ما قد يتطلبه الأمر بالنسبة للبلدان النامية ذات الدخل المنخفض مثل بنين من أجل الوفاء بتلك الأهداف لافتين إلي أن الصندوق نظر إلى 5 مجالات حيوية للنمو المستدام والشامل وهي التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطرق والكهرباء.





وتساءلا عن مقدار الإنفاق المطلوب في هذه المجالات لوضع البلدان على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة



وأكدت لاجارد و جاسبار، أن هناك تقدير أن البلدان النامية ذات الدخل المنخفض تحتاج إلى نفقات سنوية إضافية تبلغ 14 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط



وأضاف المسؤولان البارزان أنه نحو 49 دولة نامية منخفضة الدخل تبلغ احتياجات الإنفاق الإضافية فيها بحوالي 520 مليار دولار أمريكي سنويًا الأمر الذي يوضح أن هناك حاجة إلى إنفاق جديد كبير.



وقال إنه لمعالجة هذا التحدي الهائل وهو أمر ضروري لرفاهية كل الأجيال



وأشارا إلى أن هناك حاجة إلى بذل جهود متضافرة أهمها في البلدان ولكن أيضا المنظمات الدولية والمانحين الرسميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني



وأكدا أنه كخطوة أولى ضرورية يجب أن تتحمل البلدان النامية ذات الدخل المنخفض المسؤولية عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة و يجب التركيز علي تقوية إدارة الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة الضريبية ومعالجة عدم كفاءة الإنفاق ومعالجة الفساد الذي يقوض النمو الشامل والعمل علي تعزيز بيئات العمل حيث يمكن للقطاع الخاص أن يزدهر.

وأشارا إلى أن العمل في هذه المجالات سيدعم النمو الأساسي لتقدم أهداف التنمية المستدامة وسيعمل صندوق النقد الدولي عن قرب مع البلدان الأعضاء فيه من أجل دعم جدول أعمال الإصلاح بشكل فعال، مضيفين أنه لدى البلدان نطاق كبير لزيادة الإيرادات الضريبية .





وقالا إن زيادة نسبة الضرائب فيها بمقدار 5 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي يعتبر هدف طموح ولكن معقول للعديد من البلدان وسيتطلب ذلك إصلاحات إدارية وسياسية قوية؛ حيث يمكن لصندوق النقد الدولي وشركاء التنمية الآخرين أن يلعبوا دوراً داعماً رئيسياً.





ولفتا إلى أنه قد تكون زيادة الإيرادات الضريبية بهذا المبلغ كافية لوضع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في متناول اقتصادات الأسواق الناشئة مثل إندونيسيا لكنها لن تكون كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية لمعظم البلدان النامية المنخفضة الدخل ، بما في ذلك بنين.





وأضافا أنه ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻟﺑﻟدان ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟدﺧل ، فبجانب اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﮐل أﻓﺿل ؛ ﺳوف ﯾﮐون ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﯽ اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن بالقطاع الخاص



ولفتا إلى أنه يستطيع هؤلاء المستثمرين تقديم مساهمة هامة في قطاعات كالبنية التحتية والطاقة النظيفة إذا تم وضع الإصلاحات المطلوبة لتحسين الأعمال في مكانها لإصلاح مناخ الأعمال.



وتابعا : تشجيع الاستثمار الخاص الذي يدعم التنمية الوطنية هو على وجه التحديد هدف المبادرات وذكرا أنه يمكن الحصول على تمويل إضافي من الأسواق المالية الدولية والمقرضين و بشكل عام يعتبر الاقتراض بشروط تجارية سلاح ذو حدين إذا لم يتم استخدام التمويل للمشاريع ذات العائدات المرتفعة .

ولفتا إلى أن صندوق النقد الدولي أكد في السنوات الأخيرة أن أعباء الديون الآخذة في الارتفاع بنسبة 40% في البلدان منخفضة الدخل والنامية يتم تقييمها الآن من قبل الصندوق والبنك الدولي لكونهما معرضين لخطر شديد من أزمة الديون أو ضائقة الديون .

وأضافا أن أزمة الديون من شأنها أن تعطل بشكل كبير النشاط الاقتصادي ونمو العمالة الذي يعتمد عليه التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مشيرة الي انه لا تزال المعونة الأجنبية والتي يفضل أن تكون في صورة منح ، مهمة في دعم الجهود الإنمائية للبلدان الفقيرة.