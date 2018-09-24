اتحاد الصناعات يعقد ورشة عمل للمشاركة بالمعرض الأفريقي للتجارة البينية

محمد ريحان وعمر سالم









أقام اتحاد الصناعات المصرية، اليوم، ورشة عمل تعريفية، بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)؛ بهدف عرض تفاصيل عن كيفية وآليات المشاركة في "المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية 2018 IATF" الذي سيقام فى الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر 2018 بمركز مصر الدولي للمعارض وللرد على استفسارات الشركات الراغبة في التسجيل.





تأتي هذه الندوة في إطار المبادرة التي أعلنت عنها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات المصرية، بالتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات بمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل بالتصدير، تخفيضًا قدره 50% من قيمة أسعار مساحات العرض، والتي تقدر بـ150 دولارًا للمتر، مقابل 75 دولارًا للمتر فقط، فى حال تسجيل المشاركة بالمعرض قبل تاريخ 30 سبتمبر الحالي.





أدار ورشة العمل الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والأستاذ حسام الدين الشافعي من هيئة الاستثمار، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، بحضور عدد كبير من الشركات تمثل العديد من القطاعات الصناعية، مثل الأغذية والأدوية والملابس الجاهزة والصناعات النسيجية والكيماوية والحبوب وغيرها.





واستهلّ د. عبد العظيم اللقاء باستعراض بعض الحقائق المهمة الخاصة بالعلاقات التجارية وأوجه التعاون المصري الأفريقي، موضحًا انخفاض التجارة بين البلدان الأفريقية بحوالي 15% مقارنة بأوروبا (59%)، وآسيا (51%)، وأمريكا الشمالية (37%)، و أن قيمة التجارة الأفريقية تبلغ 6 تريليونات دولار أمريكي لأفريقيا على المدى القصير، و12 تريليون دولار أمريكي على المدى الطويل.





كما أشار د. عبد العظيم إلى أن المعرض يهدف إلى زيادة حجم التجارة الأفريقية من 170 مليار دولار في عام 2014 إلى 250 مليار دولار، وبذلك يضمن أن يصل إجمالي نسبة التجارة بين الدول الأفريقية إلى 22% بحلول عام 2021.





وفي ختام كلمته أكد المدير التنفيذي أن اتحاد الصناعات المصرية بدوره كممثل للقطاع الخاص المصري ومن خلال لجنة التعاون الأفريقي وعضويته بمجلس أعمال الكوميسا يولي اهتمامًّا خاصًّا بالعلاقات الاقتصادية مع القارة الأفريقية، سواء على مستوى التجارة أو الاستثمار أو تبادل الخبرات والبناء المؤسسي والسعي الدءوب لدعم كل أوجه التعاون، وصولًا لتحقيق تكامل أفريقي حقيقي يسهم في رفاهية شعوب القارة والاستغلال الأمثل للطاقات وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وقام أيمن الزغبي بتقديم دور البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) في تنشيط العلاقات والتجارة البينية بين دول القارة وتحفيز التوسع والتنوع في التجارة وأوجه التعاون التنموية والإقتصادية بين البلدان الإفريقية، من خلال عمل البنك كمؤسسة مالية من الدرجة الأولى حيث تتضمن خدماته: الائتمان (التجارة وتمويل المشاريع) وتحمّل المخاطر (ضمانات والتأمين على الائتمان)، وتوفير المعلومات التجارية والخدمات الاستشارية.





وأوضح الزغبي أن معرض التجارة البينية الإفريقية يعتبر جزءًا من مبادرات أفريكسيم بنك لمواجهة تحديات انخفاض حجم التجارة البينية الأفريقية والتى ترجع بشكل أساسي إلى نقص المعلومات عن الأسواق بين دول القارة.





وأشار حسام الدين الشافعي إلى مجهودات الهيئة في التواصل مع جميع المؤسسات والشركات المصرية وجهد وزارة التجارة والصناعة في تعريف مجتمع الأعمال المصري بتوضيح أهمية المشاركة الفعالة في "المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية 2018 IATF"، خاصة أن جمهورية مصر العربية هي التي حظيت بإقامة أول دورة له على أراضيها، ومن المتوقع مشاركة أكثر من 1000 عارض، وحضور أكثر من 70000 زائر وبائع ومشترٍ، وأن تبلغ قيمة الصفقات والعمليات التجارية المتوقعة حوالي 25 مليار دولار.



