وفد من بنك التنمية الصيني يبحث سبل التعاون مع ناصر الاجتماعي

بنك ناصر

المال- خاص:



في إطار توجيهات وزير التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية والتركيز على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في التحول إلى العمل والإنتاج باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر، ودعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة على نحو عملي فعال



قام الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، باستقبال وفد من بنك التنمية الصيني CDB على رأسهم زياو زيمنج مدير عام تمويل برامج محاربة الفقر بالبنك والسيد اندريو لاين المدير المشرف بالقاهرة، واكسو يوانكون وكيل البنك بالقاهرة؛ لمناقشة سبل التعاون بين البنكين.



واستهل الدكتور شريف فاروق اللقاء بنبذه تعريفيه عن تاريخ بنك ناصر الاجتماعى أول البنوك الاجتماعية فى مصر والشرق الأوسط، مستعرضا نمو رأس مال البنك إلى 2.5 مليار جنيه مصرى والطفرة التى حققها البنك فى أرباح العام المالى السابق، وأوضح سيادته ترابط النشاط الاجتماعى والمصرفى بالبنك، وأن هدف البنك الاساسى هو تحقيق التنميه الاجتماعيه واستخدام الارباح المحققه فى الجانب الاجتماعى .



وأضاف دكتور شريف أن البنك يهتم بتمويل المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر نظرا لدورها الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى و توفير فرص العمل موضحا دور صندوق تحيا مصر فى تمويل قرض مستوره للمراه المصريه حيث تم صرف اكثر من 12 الف مشروع متنوعا مابين مشروعات انتاجيه وتجاريه وخدميه ومنزليه كما وضح سيادته الفرق بين بنك ناصر الاجتماعى والبنوك التجاريه التى تدعم المسئوليه الاجتماعيه ان بنك ناصر هدفه الاساسى هو الجانب الاجتماعى، وأن الأعمال المصرفية تهدف لتحقيق المسئولية الاجتماعية للبنك على عكس البنوك الأخرى، والتى تهدف أساسا إلى الربح مع تخصيص جانب من الأرباح للمسئولية المجتمعية.



فى سياق متصل أوضح زياو زيمنج مدير عام تمويل برامج محاربة الفقر ببنك التنمية الصينى دور البنك في محاربة الفقر حيث انه بنك اجتماعي يهدف الي حماية الفقراء واهدافة تتشابه مع بنك ناصر في مساعدة الفئات الاكثر احتياجا عن طريق قاعدة بيانات موحدة لتحديد الافراد المستحقين للدعم.



وأشار إلى قيام البنك بمنح قروض للبنوك لتقوم بدور وسيط بينه وبين المستفيدين في كافة المجالات مثل قروض الاستصلاح الاراضي ودعم البيئة وقروض لتمويل طلاب المدارس والجامعات وكذلك تخفيض الفوائد علي العملاء الملتزمين لحثهم علي العمل وبذل الجهد.



واستعرض الجانب الصيني حرصه على تعزيز التعاون مع البنوك المصرية في جميع المجالات، ولا سيما أن للبنك الصينى مكتب تمثيل بمصر، كما أنه يتيح الفرصة للدول النامية، ومنها مصر بأن يكون لها تنويع في مصادر التمويل والخبرات المختلفة لاستخدامها في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتزامن مع حرص الدولة ومبادرة البنك المركزى المصرى الأخيرة لدعم المشروعات الصغيرة.